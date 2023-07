Do budynku Studio przy ulicy Łuckiej w Warszawie wprowadzi się Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

To kolejny najemca z sektora finansowego po Societe Generale, który wybrał tę lokalizację na swoją siedzibę.

O przewadze Studia decyduje m.in. unikalna lokalizacja.

Unum jest szczególnym partnerem, który po raz trzeci obdarzył kolejny biurowiec Skanska swoim zaufaniem.

Unum Życie jest częścią Grupy Unum - lidera w branży ubezpieczeń w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. W Polsce od 25 lat oferuje grupowe i indywidualne ubezpieczenia na życie o jednym z najszerszych na rynku zakresów ochrony.

Nowa siedziba to dla naszej rosnącej organizacji doskonałe miejsce do otaczania naszych klientów jak najlepszą obsługą i realizacji ambitnych celów. Aktualnie nasza firma zatrudnia ponad 700 ekspertów w całej Polsce, spośród których niemal połowa pracuje w Warszawie. To dla nich, razem ze Skanska przygotowujemy nowe przestrzenie. Skanska jest dla nas naturalnym wyborem, łączy nas podobna troska o środowisko oraz rozwiązania służące zdrowiu i dobrostanowi klientów – komentuje Łukasz Świerczek, Członek Zarządu Unum Życie.

Studio Skanska. Fot. Mat. pras.

Unum jest szczególnym partnerem, który po raz trzeci obdarzył nas swoim zaufaniem. Jesteśmy dumni, towarzysząc najemcy w zmianie siedziby z Atrium 1 na Studio. To dowód, że zarówno inwestycje Skanska, jak i proponowana przez nas jakość obsługi klienta, są niezmiennie na najwyższym poziomie – mówi Paulina Strutyńska, starszy menadżer ds. wynajmu w spółce biurowej Skanska w regionie CEE.

O przewadze Studia decyduje m.in. unikalna lokalizacja. To wyjątkowy na mapie Woli adres, z dogodnym dostępem do dwóch stacji metra oraz rozbudowaną siecią tramwajów i autobusów. Nie bez znaczenia jest także okoliczna infrastruktura rowerowa, pozwalająca na dojazd do pracy z każdej części Warszawy.

Studio wzbogaci Wolę o mocny akcent nie tylko ponadczasowej architektury, ale też ważnego dla miasta zrównoważonego budownictwa. Pracownicy Unum skorzystają z powierzchni Studia, zaprojektowanej zgodnie z najbardziej wymagającymi certyfikatami, takimi jak LEED, WELL czy Obiekt bez barier. Zajmą trzy piętra z trzynastu przewidzianych w budynku. Planowana przeprowadzka przypada na trzeci kwartał 2024 r.

Studio B dostarczy na warszawski rynek 16 400 mkw. powierzchni biurowej. Autorami projektu są duńska pracownia Arrow Architects oraz polska Grupa 5 Architekci. W ramach inwestycji powstaje ogólnodostępna przestrzeń miejska z całoroczną roślinnością i małą architekturą. Plac przed Studiem zapewni długo oczekiwane połączenie pomiędzy ulicami Prostą i Łucką oraz Fabryką Norblina. Ten nowy fragment miasta dzięki szerokiemu wachlarzowi usług rozrywkowo-gastronomicznych jest cenionym przez warszawiaków miejscem pracy i relaksu.

