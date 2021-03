Elastyczne biura od Chillispaces.com w bydgoskim Preludium

Chillispaces.com, to krakowski operator, który stworzył sieć biur elastycznych liczącą aktualnie 9 lokalizacji w Krakowie, Łodzi i Gdańsku o łącznej powierzchni ponad 19200 mkw., i mieszczących trzy tysiące stanowisk pracy. 10 lokalizacją jest powstające biuro w Bydgoszczy. Z usług firmy korzystają: freelancerzy, młode polskie startupy, duże międzynarodowe koncerny, m.in. PepsiCo, Savills oraz globalni liderzy branż technologii, doradztwa biznesowego i oprogramowania. W ubiegłym roku właściciele firmy zapowiedzieli rozwój w dużych i średnich miastach w Polsce, a także powiększenie przestrzeni swoich biur o 70 pro. Plan jest konsekwentnie realizowany. Rok 2021 ma się zamknąć jedenastoma lokalizacjami w pięciu miastach.

Czas na Bydgoszcz

Preludium, w którym Chillispaces.com otworzy swoje bydgoskie biuro to nowy obiekt znajdujący się przy zbiegu ul. Jagiellońskiej i Trasy Uniwersyteckiej. Biurowiec wyróżnia się minimalistyczną bryłą, nawiązującą stylem do okolicznych modernistycznych, przedwojennych zabudowań. Preludium znajduje się w bardzo dobrym punkcie komunikacyjnym. Jest blisko centrum, dworca PKP Bydgoszcz Główna i w sąsiedztwie galerii handlowej Focus Bydgoszcz. Znakiem rozpoznawczym biur Chillispaces.com jest wysokiej jakości design wnętrz, komfortowe i nietuzinkowe wyposażenie w meble i elementy wystroju projektowane specjalnie z myślą o konkretnej lokalizacji. Podobnie będzie w bydgoskim obiekcie, gdzie na powierzchni 1500 mkw. firma udostępni pomieszczenia umożliwiające bezpieczną, komfortową i kreatywną pracę przy 267 biurkach. Najemcy będą mieć dostęp do w pełni wyposażonych sal konferencyjnych i urządzeń biurowych oraz multimedialnych. W pracy pomogą także budki telefoniczne i pokoje webinarowe.

- Trwają obecnie intensywne prace związane z wykończeniem biura. Pierwsze lokale dla klientów, z którymi podpisaliśmy umowy są już w końcowej fazie i najemcy je odwiedzają. Bardzo chcemy, aby nasze biuro flex w Preludium stało się komfortowym miejscem do pracy. Wkładamy dużo sił, by całość spełniała nie tylko najwyższe standardy stosowane obecnie w branży, ale znacznie więcej: duże biurka z opcjonalną, elektryczną możliwością regulacji wysokości, ergonomiczne fotele robione na zamówienie, budki telefoniczne, komfortowe sale konferencyjne czy wyciszone pokoje webinarowe do nagrywania filmów lub podcastów to tylko cześć standardowego już dla naszej firmy wyposażenia. Równie mocno dbamy o wypoczynek, dlatego w obiekcie pojawi się strefa chillout a w niej takie atrakcje jak: stół do bilardu, kominek czy bar z dostępem do prosecco - mówi Agnieszka Stencel-Pilch, Regional Manager w Chillispaces.com.