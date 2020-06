Elastyczne biura pilnie domagają się nowych usług

Pandemia jest dla nas impulsem do otwierania nowych lokalizacji – tłumaczą Piotr Augustyn i Robert Jarząbek, właściciele Rise.pl. Do końca roku firma chce podpisać umowy na nowe oddziały: w Łodzi, w Bydgoszczy, w Gdańsku oraz na ósmy adres w Krakowie. Zdaniem szefów krakowskiego brandu biur elastycznych, rynek pilnie domaga się nowych usług. Na przykład emergency office i cloud office, które już wkrótce mogą zrewolucjonizować branżę.

Czy pandemia zatrzymała tempo waszej ekspansji?

Piotr Augustyn: Nie. Moim zdaniem ten czas jest dobrym testem tego, kto tak naprawdę jest w naszej branży elastyczny. Właśnie teraz należy przygotowywać nowe usługi, projekty i je uruchamiać, aby być w gotowości na wzmożone zapotrzebowanie nie tylko klientów znających rynek flexów, ale także najemców tradycyjnych biur.

Czyli uważacie, że pandemia wzmocni popularność sektora powierzchni elastycznych?

Robert Jarząbek: Już to widać. Wiele firm zastanawia się, czy warto podpisywać umowy najmu na okres 60 miesięcy. Takie kontrakty nie ułatwiają rozwoju przedsiębiorstwa, ani nie gwarantują możliwości redukcji części wynajętej powierzchni w przypadku zmniejszenia zatrudnienia. Tymczasem elastyczny koncept przewiduje oba te scenariusze. Dlatego przygotowujemy się na wysyp zapytań i planujemy otwarcie kilku nowych lokalizacji: w Łodzi, w Bydgoszczy, w Gdańsku oraz ósmego biura w Krakowie.

Jakie to będą obiekty?

Piotr Augustyn: Naszą dewizą jest tworzenie nowoczesnych biur, ale także ekskluzywnych, więc wybieramy obiekty dobrze zlokalizowane, w ciekawych architektonicznie budynkach. Nie lubimy sztampy ani w działaniu, ani w wyglądzie.

Jak przez izolację i dystans społeczny zmieniło się użytkowanie waszych biur?

Piotr Augustyn: Oczywiście wdrożyliśmy zasady higieny. Nasze biura mają wysokie obłożenie, ale nigdy nie jest tak, że wszyscy pracownicy przychodzą codziennie do pracy. Po prostu ludzie przed pandemią też pracowali z domu, więc można powiedzieć, że zanim został wprowadzony nakaz zachowania społecznego dystansu, to on u nas działał dobrowolnie. Zawsze, projektując nasze biura, dbamy o to, żeby to nie były „mrówkowce”. Lubimy duże biurka i przestrzeń, więc nasze kuchnie, sale spotkań i miejsca do chilloutu zawsze były u nas przestronne.

A co z coworkingiem i salami typu open space? Czy one teraz będą wyposażane w ścianki działowe?

Piotr Augustyn: Rzeczywiście klienci coraz częściej pytają o ekrany między biurkami. Na pewno będą musiały być nieco inaczej projektowane. Już przed pandemią na rynku odchodziło się od wielkich open space’ów. Rise.pl ma przestrzenie coworkingowe tylko w dwóch z siedmiu lokalizacji. Są kameralne i działają raczej na zasadzie uzupełnienia oferty gabinetowej. Uważam jednak, że popyt na klasyczny coworking nie zginie, ponieważ jest to produkt tańszy, co jest istotnym argumentem np. dla debiutujących biznesów.

