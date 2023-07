Quickwork to jedna z marek rozwijających usługi wysokiej jakości biur serwisowanych poza Warszawą. Pierwsze biuro Quickwork Premium działa już w kompleksie Quorum w centrum Wrocławia nad Odrą.

W przyciągających biznes miastach regionalnych, rośnie zapotrzebowanie na powierzchnie typu flex.

Jeszcze kilka lat temu elastyczne biura kojarzone były wyłącznie z Warszawą.

Rewolucja w sposobie pracy wywołana doświadczeniami pandemii, zwiększyła zapotrzebowanie na tego typu powierzchnie także i w innych centrach biznesowych.

W Polsce koncept biur serwisowanych nie występuje jeszcze w takiej skali, jak na zachodzie Europy. Nie zmienia to faktu, że jest to rynek, który nieustannie się rozwija. Elastyczne przestrzenie biurowe są dziś coraz częściej wybierane zarówno przez małe i średnie firmy, jak i szukające prostych rozwiązań korporacje. Ich zasoby w sierpniu 2022 r. szacowane były przez firmę Savills na ok. 337 tys. mkw., z czego poza Warszawą znajdowało się 147 tys. mkw. Pod koniec ubiegłego roku poziom wynajmu tego typu powierzchni sięgał 90 proc.

Biuro serwisowane Quickwork Premium. Fot. Mat. pras.

Quickwork to szybko rosnąca, polska marka oferująca biura serwisowane w największych miastach regionalnych. Biura krakowskiego operatora dostępne są już w Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu i Bielsku-Białej. Od kilku miesięcy w stolicy dolnego śląska działa także pierwsze biuro serwisowane Quickwork Premium. Na ponad 1,7 tys. mkw. nowoczesnej przestrzeni biurowej najemcy mają do dyspozycji recepcję obsługiwaną przez operatora, sale konferencyjne, kuchnie wraz ze stołówką, toalety, a co najważniejsze – prywatne gabinety biurowe wykończone w najwyższym standardzie.



Biuro serwisowane Quickwork Premium. Fot. Mat. pras.

Firmy korzystające z naszych biur serwisowanych cenią sobie możliwość szybkich zmian zajmowanej przestrzeni, brak wysokich dziś nakładów na wykończenie i utrzymanie biur oraz obsługę recepcyjną. Stosowane przez firmy modele pracy hybrydowej pozwalają im na optymalizacje liczby zajmowanych stanowisk i dzielenie zasobów. Sytuacja na rynku ustabilizowała się na tyle, że są dziś w stanie przewidzieć, ile osób maksymalnie będzie chciało skorzystać z wynajętej powierzchni - mówi Anna Dul, Leasing Manager w Quickwork – biura serwisowane.

Quickwork od kilku lat rozwija swoje biura w miastach regionalnych. Najnowsza lokalizacja we Wrocławiu w wersji Premium poszerzona została o nowy design i jeszcze wyższy standard wykończenia. Nowe biuro jest wyposażone nie tylko we wszystkie niezbędne sprzęty. Najemca otrzymuje także do dyspozycji wszystko to, co jest typowe dla środowiska pracy w korporacji. Obsługa recepcji zajmie się przesyłkami kurierskimi i pocztą, zaopiekuje się gośćmi zewnętrznymi zaproszonymi na spotkanie i poda im kawę. Biuro objęte jest także codziennym serwisem sprzątającym.

Biuro serwisowane Quickwork Premium. Fot. Mat. pras.

Tworzymy elastyczne przestrzenie do pracy w wysokiej klasy biurowcach z portfolio Cavatina Holding, wyróżniających się centralną lokalizacją, świetnymi parametrami technicznymi i ciekawą, nagradzaną w konkursach architekturą. Quorum we Wrocławiu zarówno z uwagi na swoje położenie, jak i wielofunkcyjny charakter oraz najwyższą jakość wykończenia – to idealne miejsce na zaproponowanie kolejnych przestrzeni flex, które dodatkowo zwiększą ofertę tego miejsca - dodaje Anna Dul, Leasing Manager w Quickwork – biura serwisowane.

Nowe biuro Quickwork Premium jest zlokalizowane w budynku Quorum D. Pierwszy budynek największego kompleksu mixed-use we Wrocławiu, łączy w sobie nowoczesną architekturę z odnową istniejącego już obiektu wykonanego w zabytkowej cegle. Biurowiec oferuje swoim najemcom ponad 16,2 tys. mkw. powierzchni biurowej klasy A, rozmieszczonej na sześciu kondygnacjach wraz z ok. 1 tys. mkw. lokali usługowo-handlowych. Na jego terenie znajduje się także wewnętrzne patio, które jest idealnym miejscem na relaks w czasie dnia pracy.

