Elastyczne formy pracy i zwiększenie liczby testów wśród propozycji ABSL skierowanych do rządu

- Kontynuacja biznesowa i szybkość reakcji na kryzysy jest tak samo ważna jak koszt i poziom innowacyjności. Biorąc pod uwagę m. in. wartość eksportu sektor usług wspólnych to szansa dla całej gospodarki. My jesteśmy przygotowani od strony procedur i procesów, czasami ograniczają nas jednak przepisy prawa, które nie zawsze są adekwatne do danej sytuacji biznesowej – podkreśla Piotr Dziwok, prezes ABSL.

Pakiet przedstawia najczęstsze wyzwania inwestorów, a także postulaty i propozycje branży, w jaki sposób usprawnić system prawnopodatkowy, tak by zapewnić przedsiębiorstwom warunki do stabilnego funkcjonowania, utrzymania dotychczasowego poziomu zatrudnienia oraz kontynuowania zaplanowanych w Polsce inwestycji.



- Sytuacja naszych firm członkowskich jest dość zróżnicowana, największe wyzwania maja firmy świadczące usługi dla tych sektorów, które najbardziej ucierpiały z powodu pandemii, jak sektor lotniczy i turystyczny (również informatyczne, które tworzą i zarządzają ich systemami informatycznymi). Dla szefów naszych firm członkowskich, które w ponad 90 proc. operują zdalnie, w tej chwili najważniejsze są kwestie utrzymania ciągłości prowadzenia działalności - i tu pojawia się lista dodatkowych, bieżących postulatów - czytamy w liście wystosowanym przez ABSL do premiera Mateusza Morawieckiego.



Związek zaapelował m.in. 0 dostępność testów na Covid-19, szczepionki na grypę, do opieki medycznej i szybkiego kontaktu (nawet online) z Sanepidem w kwestiach związanych z kwarantanną. Oczekuje także większej przewidywalności w komunikacji z rządem (nagłe wprowadzanie zmian np. dotyczących funkcjonowania szkół, wpływa znacząco na dostępność pracowników) oraz rozmów m.in. na temat możliwości pracy zdalnej z zagranicy oraz możliwości dojazdu do pracy m.in. z Czech i Słowacji. ABSL zwrócił się również o

możliwość przesyłania dokumentacji drogą elektroniczną m.in. certyfikowanymi mailami służbowymi, bez obowiązku zapewnienia kosztownego podpisu elektronicznego każdemu pracownikowi, a także upowszechnienie formy dokumentowej (e-mailowej).-

- Ze swojej strony deklarujemy gotowość do prac i konsultacji nad rozwiązaniami prawnymi i podatkowymi wspierającymi polską gospodarkę w tym trudnym dla wszystkich, w tym też dla przedsiębiorców, czasie - konkluduje w liście Wioletta Bobryk, Legal & Compliance Director ABSL.