Rynek biur elastycznych w Polsce jest konkurencyjny. Liczba operatorów szybko rośnie. Większość działa w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie. Na gwiazdę wyrasta Trójmiasto, gdzie pod koniec 2023 r. będzie prawie 30 tys. mkw. powierzchni serwisowanej.

W Trójmieście obecnie biura elastyczne zajmują ok. 25 200 mkw. w 18 lokalizacjach, które oferują ponad 2800 stanowisk pracy.

Według prognoz, pod koniec 2023 r. rynek Trójmiasta będzie oferował prawie 30 tys. mkw. biur elastycznych. To przełoży się na ok. 570 nowych stanowisk pracy.

Aktualnie, na trójmiejskim rynku elastycznych biur, pustostany stanowią średnio 42 proc. wszystkich stanowisk.

Mimo, że w Polsce największym rynkiem dla biur elastycznych pozostaje Warszawa, ten model wynajmu rozwija się również w pozostałych dużych miastach. Jednym z rynków o największym potencjale wzrostu jest Trójmiasto. Jak wynika z raportu Biura na Miarę "Elastyczne biura w Polsce. Trójmiasto I półrocze 2023 r.", obecnie znajduje się tam łącznie ok. 25 200 mkw. biur elastycznych w 18 lokalizacjach, które oferują ponad 2800 stanowisk pracy.

Wynajem biur elastycznych jest popularny zarówno wśród start-upów, jak i bardziej doświadczonych firm, które poszukują nowych rozwiązań. Nie brakuje też firm z sektora IT, nowych technologii, a także branży kreatywnej i marketingowej.

Elastyczne tsunami dotarło do Trójmiasta

Wśród wyselekcjonowanych operatorów działających na rynku trójmiejskim, najdłuższą historią wynajmu biur elastycznych, może pochwalić się O4 Network, który funkcjonuje na rynku od 2015 r. W 2018 r. dołączył do niego Good Space Coworking, obejmujący obecnie 3 lokalizacje, a także City Space. Rok później pojawili się dwaj kolejni operatorzy – Regus i Leśna Hub. Początkowo biurami elastycznymi były niewielkie powierzchnie biur serwisowanych lub coworkingi, które oferowały po kilka, kilkanaście stanowisk pracy.

Kluczowi operatorzy działający na rynku Trójmiasta to: Chilliflex, O4 Network, Spaces Gdańsk, Quickwork, Regus, Collab, Leśna Hub, Good Space Coworking, City Space, Mind Dock Coworking. Fot. Opracowanie własne Biura na Miarę.

Z czasem ich oferty zaczęły się rozszerzać i powstawały coraz większe i bardziej nowoczesne biura, z szerszym zakresem usług. W 2020 r. w Gdańsku pojawił się Mind Dock Coworking, ale największy boom nastąpił jednak w 2021 r., kiedy to na rynek Trójmiasta weszli: Chilliflex, Neon Flex (teraz Collab Neon) oraz Spaces, oferujący łącznie połowę dostępnych na rynku powierzchni. Od 2022 r. w Gdańsku funkcjonują również dwaj nowi operatorzy, Collab i Quickwork.

W Trójmieście znajdziemy zarówno większe centra biur elastycznych, o powierzchni powyżej 3000 mkw., a nawet powyżej 6000 mkw.

- Na rynku nie brakuje jednak także mniejszych przestrzeni, poniżej 1000 mkw. Obecnie większość biur elastycznych to firmy lokalne, które funkcjonują wyłącznie na rynku trójmiejskim. Nie brakuje jednak operatorów sieciowych, działających także w innych miastach Polski i na świecie. Każdy z nich wyróżnia się swoimi indywidualnymi cechami, oferując korzystne warunki najmu dla określonej grupy odbiorców - opisuje Jerzy Węglarz, prezes Biura na Miarę.

Liczba nowych biur elastycznych a przyrost stanowisk pracy i wielkość rynku (WS). Fot. Opracowanie własne Biura na Miarę.

Pokoje biurowe na topie

- Przeważający typ produktu oferowany przez operatorów biur elastycznych w Trójmieście to pokoje biurowe. Jest to niezwykle wygodna opcja, która sprawdza się zarówno dla mniejszych firm, jak i większych przedsiębiorstw - tłumaczy Jerzy Węglarz, prezes zarządu Biura na Miarę.

Centra biur elastycznych oferują różne rozmiary biur - od pojedynczych stanowisk – biurek, do większych pomieszczeń, które mogą pomieścić kilkadziesiąt osób.

Cena za stanowisko pracy w biurach elastycznych na rynku trójmiejskim. Fot. Opracowanie własne Biura na Miarę.

- Biura prywatne są najbardziej popularne ze względu na fakt, że dają najemcom większą prywatność i możliwość spersonalizowania przestrzeni, a w razie potrzeby dobierania kolejnych gabinetów dla mniejszych zespołów. Obecnie na rynku obserwujemy wzrost liczby większych modułów, więc jeśli firma preferuje wynajem przestrzeni powyżej 10 osób – tu również jest w czym wybierać - dodaje Jerzy Węglarz.

Ile kosztuje elastyczne biuro?

Średnia stawka za stanowisko pracy zależy od wielu czynników, wśród których najważniejsza jest lokalizacja i standard budynku. Ceny biur elastycznych w Trójmieście są zróżnicowane i w przypadku najkrótszych ofert jednodniowych zaczynają się od 100 zł netto za biurko/dzień i ok. 350 zł netto za biuro/dzień, przy wynajmie 4-osobowego biura.

Oprócz tego są oferty dłuższego wynajmu, które wahają się w granicach 700-2000 netto/miesiąc za stanowisko pracy w pokoju biurowym na wyłączność. Cena najmu zależy od wielkości pomieszczeń, zagęszczenia, ale również od udogodnień, które proponują poszczególne centra.

- Zatem jeśli zależy nam na wyższym standardzie, designie i dodatkowych usługach świadczonych przez biuro, za czynsz zapłacimy więcej. Warto już wspomnieć, że cena za stanowisko pracy obejmuje biuro gotowe do wejścia, porównując do biura tradycyjnego, zawiera w cenie już czynsz, koszty eksploatacyjne, udział w częściach wspólnych, ich sprzątanie, obsługę recepcyjną, i inne podstawowe składniki, w tym z reguły także meble - wylicza Jerzy Węglarz.

Biura elastyczne - do wyboru, do koloru

Obecnie rynek Trójmiasta oferuje ok. 2870 elastycznych stanowisk pracy, w tym ok. 1110 miejsc aktualnie dostępnych. Liczba pustostanów jest jednak zależna od wielu czynników, m.in. od zapełniania się nowych biur, które dopiero czekają na swoich pierwszych klientów.

- Aktualnie, pustostany stanowią średnio 42 proc. wszystkich stanowisk, jest więc jeszcze w czym wybierać - zaznacza przez Biura na Miarę.

Liczba wolnych biur gotowych do pracy w I półroczu 2023 r. na rynku trójmiejskim. Fot. Opracowanie własne Biura na Miarę.

Obecnie biura elastyczne oferują szereg udogodnień, które są wliczone w cenę najmu. Wśród najpopularniejszych można wymienić m.in.: umeblowanie, koszt mediów, serwis sprzątający, dostęp do sprzętu biurowego (drukarka, skaner), internetu, czy też wyposażoną kuchnię. Normą jest również dostęp do biura 24/7 i zniżki lub pakiety godzin na wynajem sal konferencyjnych. Bardzo często zyskujemy obsługę recepcji i gości, co może obejmować m.in. usługi pocztowe, kurierskie oraz przyjmowanie i przesyłanie wiadomości.

- Coraz więcej operatorów w Trójmieście oferuje również opiekę Community Managera czy specjalną aplikację na telefon, umożliwiającą zdalną rezerwację miejsca pracy. Zgodnie z popularną koncepcją work-life balance niektóre z biur elastycznych zapewniają swoim klientom specjalne strefy chillout. Ponadto, w ofertach możemy znaleźć również dostęp do pokojów gier, nap roomów bądź specjalnej strefy rozrywki, oferującej piłkarzyki czy playstation - wylicza Jerzy Węglarz

Usługi w biurze za dodatkową opłatą

Oprócz benefitów wliczonych w cenę najmu, są również usługi płatne dodatkowo. To przede wszystkim ponadpakietowy dostęp do sal konferencyjnych bądź salek spotkań, sprzątanie biura i parking.

- U jednego z operatorów należy też płacić za pakiet nielimitowanej kawy i herbaty w wysokości 195 zł netto/os. miesięcznie. Popularne są także wszelkiego rodzaju usługi kurierskie, sekretarskie bądź profesjonalne wsparcie IT. Jeśli najemcy zależy na umieszczeniu logo na wejściu do powierzchni – ta opcja również będzie często dostępna w większości miejsc za dodatkową opłatą - opisuje Jerzy Węglarz.

Prognozy rozwoju elastycznych biur

Trójmiasto jest jednym z najszybciej rozwijających się regionów w Polsce, z dynamicznym sektorem nowych technologii, startupów i firm usługowych. Wraz z rozwojem biznesu, potrzeb zmieniających się rynków, rośnie zapotrzebowanie na elastyczne rozwiązania biurowe. Coraz więcej firm decyduje się na ten rodzaj wynajmu przede wszystkim z powodu stosunkowo niskiego kosztu wejścia, szybkiej dostępności oraz krótkiej długości umów, w porównaniu do tradycyjnych biur.

Część operatorów biur elastycznych zapytanych o plany powiększenia, odpowiedziało, że w okresie 12 miesięcy powstaną dodatkowe mkw. gotowe do wynajmu. Prognoza rozwoju rynku wskazuje, że we wspomnianym czasie możemy spodziewać się ponad 4 tys. mkw. nowych powierzchni, a co za tym idzie, pod koniec 2023 r. rynek Trójmiasta będzie oferował prawie 30 tys. mkw. biur elastycznych. To z kolei przełoży się na ok. 570 nowych stanowisk pracy - prognozuje Jerzy Węglarz prezes Biura na Miarę.

Rynek biur elastycznych w największych polskich miastach od kilku lat przeżywa rozwój. Ten model sprawdza się zarówno dla start-upów jak i dla międzynarodowych firm. Niezależnie jakiej nazwy używamy: coworking, biura serwisowane, biura elastyczne, biura flexi czy biura all-inclusive, chodzi przede wszystkim o krótką umowę, gotowe biuro i niski koszt wejścia.

W Polsce istnieją już dziesiątki firm oferujących biura elastyczne, a ich liczba ciągle rośnie. Większość z nich znajduje się w dużych miastach, takich jak Warszawa, Wrocław, czy Kraków, gdzie cieszą się największą popularnością.

Zgodnie z popularną koncepcją work-life balance niektóre z biur elastycznych zapewniają swoim klientom specjalne strefy chillout. Ponadto, w ofertach możemy znaleźć również dostęp do pokojów gier, nap roomów bądź specjalnej strefy rozrywki, oferującej piłkarzyki czy playstation - wylicza Jerzy Węglarz, prezes Biura na Miarę.

- Rynek biur elastycznych w Polsce charakteryzuje się również dużą konkurencją, co zmusza dostawców usług do nieustannego wprowadzania innowacji i podnoszenia jakości swojej oferty. Często biura elastyczne specjalizują się w określonych branżach lub kierują swoją ofertę do konkretnych grup klientów, co pozwala im na lepsze dopasowanie swojej oferty do wymogów rynku. Dzięki temu można liczyć na szereg udogodnień ze strony operatorów, proponujących komfortowe i elastyczne warunki, dopasowane do indywidualnych potrzeb - tłumaczy Jerzy Węglarz, prezes Biura na Miarę.

Ankieta, na podstawie której powstał raport Biura na Miarę "Elastyczne biura w Polsce. Trójmiasto I półrocze 2023 r." została przeprowadzona w okresie luty-marzec 2023 r. wśród operatorów działających na rynku trójmiejskim, którzy profesjonalnie udostępniają powierzchnię biurową na elastycznych warunkach, w budynkach o przeznaczeniu komercyjnym, na powierzchni o minimalnej wielkości 420 mkw.

