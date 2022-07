Elastyczność na każdym poziomie: tego pragnie biznes

Na rynku biur niezgodność oczekiwań najemców ściera się z możliwościami właścicieli powierzchni. Klienci oczekują przestrzeni wysokiej jakości i wielu udogodnień cyfrowych. Chcą także elastycznych warunków wynajmu.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Właściciele biur nie mogą sobie pozwolić na zbyt wielką elastyczność. Wiążą ich m.in. zobowiązania kredytowe oraz rosnące koszty: od budowy i wykończenia, poprzez ceny usług, aż do zwiększonych cen energii - uważa Hubert Abt, CEO i założyciel New Work, jednego z wiodących dostawców biur elastycznych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Pracownicy domagają się możliwości pracy z domu. Jest wygodniejsza i bardziej wydajna. Pytanie o tą możliwość jest też jednym z pierwszych, jakie pada ze strony kandydatów na rozmowach kwalifikacyjnych.

A pandemia pokazała pracodawcom, że biuro stacjonarne nie jest niezbędnym elementem dobrze prosperującej firmy. Biorą pod uwagę, że nawet jeśli w tej chwili go potrzebują, to wkrótce sytuacja może się zmienić.

Cyfryzacja procesów

Wpływ na większą potrzebę elastycznych rozwiązań biurowych ma szybko postępująca cyfryzacja procesów pracy.

Dzięki postępowi technologicznemu przestrzeń pełna biurek z komputerami przypisanymi do konkretnych osób to przeszłość.

W wielu branżach efektywnie pracować można wszędzie tam, gdzie jest dostęp do internetu. Biuro stacjonarne jest użytkowane okazjonalnie. I rzadko przez wszystkich pracowników naraz.

Felxi jest sexi

Na bolączki związane z powierzchnią odpowiedzią jest oferta biur typu flex.

To rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które potrzebują przestrzeni biurowej. Chcą przy tym zachować możliwość jej zmiany: szybkiego przearanżowania bez dodatkowych, dużych kosztów.

W biznesie te kilka lat to tak naprawdę chwila. Wielu przedsiębiorców zadało sobie pytanie, czy w kontekście raportowania o ESG opłaca się samodzielnie inwestować w przystosowanie przestrzeni firmowej?

Czy nie lepiej wynająć elastyczne biuro, którego zarządca już to wszystko zrobił?

W New Work od początku roku działa rozwiązanie Space in the Cloud: serwis przenoszący biuro do chmury. Z opcją konfigurowania go niezależnie od lokalizacji. To prawdziwy bestseller - mówi Hubert Abt.