Elfa Pharm Polska na dłużej w Logicor Kraków

Elfa Pharm Polska to producent i dystrybutor naturalnych oraz roślinnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy, ciała i włosów.

W Polsce produkty Elfa Pharm Polska dostępne są od ponad 10 lat.

Firma zdecydowała się na przedłużenie umowy najmu ponad 3400 mkw. powierzchni magazynowej i biurowej w parku logistycznym Logicor Kraków.

Najemcę reprezentowała firma doradcza AXI IMMO.

Elfa Pharm Polska to producent i dystrybutor naturalnych oraz roślinnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy, ciała i włosów. W portfolio firmy znajdują się marki własne takie jak: VisPlantis, so!flow by VisPlantis, Gift of Nature, Element Cosmetics, Bishojo oraz kosmetyki profesjonalne VisPlantis Professional. Powodem do dumy w ostatnim czasie jest nagroda dla serii do włosów kręconych so!flow by VisPlantis, która otrzymała statuetkę w konkursie Love Cosmetics Awards w kategorii #FeeltheTrend.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Firma prowadzi swoją ekspansję zarówno w Europie Zachodniej, jak i Środkowo-Wschodniej, a także na terenie Stanów Zjednoczonych, Malezji, Tajwanu czy krajów Zatoki Perskiej. W Polsce produkty Elfa Pharm Polska dostępne są od ponad 10 lat. Można je też kupić w nowo wdrożonym sklepie internetowym pod adresem www.visplantis.pl.

Nasza praca przyczyniła się do wypracowania produktów, które cieszą swoją jakością klientów w Polsce, jak i za granicą. Budowane latami zaufanie pozwoliło na uzyskanie stabilnej pozycji na rynku, co wraz z dobrym i sprzyjającym otoczeniem biznesu przyczyniło się do przedłużenia umowy najmu. Wydarzenie, zbiega się w czasie z promocją i uruchomieniem sklepu internetowego www.visplantis.pl, oraz platformy B2B, co z pewnością pozwoli dotrzeć do nowych klientów i dodatkowo wzmocnić nasz wizerunek - wyjaśnia Tomasz Topolski, Dyrektor Handlowy/ Członek Zarządu, Elfa Pharm Polska.

Firma Elfa Pharm Polska zajmuje 2848 mkw. powierzchni magazynowej i dystrybucyjnej, którą uzupełnia 575 mkw. moduł biurowo-socjalny.

Przy okazji renegocjacji umowy najmu mówimy o sytuacji, w której zarówno najemca, jak i wynajmujący są wygranymi. Klient zdecydował się na pozostanie w centrum logistycznym Logicor Kraków, ponieważ obiekt spełnia najważniejsze założenia dotyczące utrzymania tej samej kadry pracowników, a także zapewnia dogodny dojazd do autostrady A4 ułatwiający zaplanowanie procesów dystrybucyjnych. Z kolei wynajmujący zachował w swoim portfolio właściciela silnych marek kosmetycznych i utrzymał wysoki poziom skomercjalizowania powierzchni - mówi Marta Nowik, konsultant w Dziale Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, AXI IMMO.

- W Logicor stawiamy na długoletnie relacje i stałe wspieranie biznesowej ekspansji klientów. Nasza współpraca z Elfa Pharm Polska jest przykładem na to, jak wieloletni rozwój w tej samej przestrzeni może przyczynić się do strategicznego wzrostu firmy i jej portfolio. Przedłużenie umowy z Elfa Pharm Polska obejmowało również modernizację i doposażenie przestrzeni logistycznej w krakowskim magazynie – m.in. instalację nowoczesnego oświetlenia LED z systemem Dali, które pozytywnie wpływa na komfort personelu oraz optymalizuje zużycie energii. Obiekt jest wyposażony technologię automatycznej awizacji transportu, co usprawnia procesy dystrybucyjne i wpływa znacząco na ograniczenie emisji CO2 - dodał Piotr Brycki, Senior Asset Manager, Logicor.