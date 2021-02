Emerson wkrótce pod nowym adresem

Do grona najemców kompleksu biurowego Konstruktorska Business Center w Warszawie dołączyła firma Emerson Process Management, która wynajęła 4050 mkw. powierzchni na 5. piętrze tego nowoczesnego budynku, należącego do Golden Star Group.

Emerson jest globalnym dostawcą innowacyjnych rozwiązań dla automatyzacji przemysłu oraz systemów dla budynków mieszkalnych i komercyjnych. W spółkach Emerson w Polsce zatrudnionych jest ponad 800 osób.

– Jesteśmy niezwykle zadowoleni, że do grona najemców Konstruktorska Business Center dołączyła tak prestiżowa firma. Co bardzo istotne, Emerson to nie tylko globalna marka, ciesząca się uznaniem klientów i partnerów biznesowych, ale również innowacyjna firma, której rozwiązania mają realny wpływ na poprawę warunków życiowych na całym świecie. Podpisując tę umowę po raz kolejny potwierdziliśmy, iż Konstruktorska Business Center jest doskonałym miejscem do rozwoju nowoczesnego biznesu dla firm, które cenią najwyższą jakość przestrzeni biurowych oraz świetną lokalizację. Zawarcie umowy najmu ze spółką Emerson w dobie pandemii świadczy o jakości naszych aktywów, rozeznaniu w sytuacji panującej na rynku, a także dowodzi atrakcyjności naszego kompleksu biurowego Konstruktorska Business Center wśród międzynarodowych firm – powiedział Antonio Pomes, Head of Asset Management w Golden Star Estate.

Biura Emerson w Konstruktorska Business Center zostaną zaaranżowane na 4050 mkw. nowoczesnej przestrzeni, zlokalizowanej na 5. piętrze budynku, a pierwsze osoby rozpoczną w nich pracę 1 lipca 2021 r. Umowa została podpisana na 10 lat, a w procesie negocjacji najemcy doradzała firma Colliers International.

– Bardzo cieszymy się z zawarcia tej umowy. Wśród naszych kluczowych wartości, którymi kierujemy się w codziennej działalności operacyjnej są m.in. Support Our People, Safety & Quality, czy Customer Focus. Długo poszukiwaliśmy biura, które spełni nasze wymagania i pomoże nam praktycznie zrealizować te wartości. Myślę, że w Konstruktorska Business Center uda nam się to osiągnąć

– powiedział Tomasz Kosik, dyrektor generalny Emerson Process Management w Polsce.

– Silne, dobrze prosperujące marki, które planują rozwój swojej działalności muszą podejmować decyzje w oparciu o długofalową strategię, która sprawdzi się zarówno w okresie stabilizacji rynkowej, jak również czasowych zawirowań. Firma Emerson bardzo wnikliwe przeanalizowała wszelkie dostępne możliwości, a my wspieraliśmy ją w podjęciu najbardziej optymalnej decyzji. Jesteśmy przekonani, że Konstruktorska Business Center zapewni najemcy doskonałe warunki do dalszego rozwoju – podkreślili Bianka Kuchcińska oraz Paweł Skałba, odpowiedzialni za transakcję z ramienia Colliers.