Empark zmieni się w myhive Mokotów

Cztery budynki, znane dotąd pod nazwą Empark Mokotów Business Park dołączają do marki biurowej myhive.

Marka myhive należy do Immofinanz.

Sieć myhive w Warszawie to już dziesięć budynków biurowych z łącznie 233 tys. mkw. powierzchni pod wynajem, 165 najemcami oraz prawie 17 tys. osobami pracującymi w tych nieruchomościach.

Zgodne z definicją i założeniami marki, wdrożenie myhive w tej części stołecznego portfela Immofinanz zostało poprzedzone licznymi inwestycjami w zakresie kompleksowej poprawy udogodnień dla użytkowników budynków. Co więcej zmianie uległa sama nazwa tego kompleksu biurowego – od teraz to: myhive Mokotów.

Budynki, które zostały uwzględnione pod brandem myhive to: Taurus – od teraz myhive Mokotów One, Syriusz – od teraz myhive Mokotów Two, Orion – od teraz myhive Mokotów Three oraz Saturn – od teraz myhive Mokotów Four.

Udogodnienia wdrożone w myhive Mokotów obejmują zarówno zmiany wizualne – zupełnie nowe, ciepłe i przyjazne lobby w każdym z budynków – na wzór tych, już istniejących w innych lokalizacjach myhive, jak również dostęp dla każdej osoby pracującej w tym miejscu do pełnej oferty z zakresu community managementu. Oznacza to szereg gwarantowanych przywilejów, w tym m.in. uczestnictwo w licznych eventach, dostosowanych aktualnie do okresu pandemicznego, grupach sportowych, warsztatach eksperckich, na które użytkownicy mogą zapisać się poprzez aplikację myhive.

- Bardzo pozytywne opinie, które otrzymywaliśmy odnośnie naszego konceptu myhive, zarówno ze strony najemców, jak i rynku, były podstawą do objęcia tą marką również pozostałej części naszego warszawskiego portfela biurowego. Dzięki dokonanym w tej lokalizacji inwestycjom nie tylko zapewniamy wartość dodaną naszym najemcom, ale także osiągamy nasz strategiczny cel, jakim było uwzględnienie pod tym brandem wszystkich naszych budynków w stolicy. Od dziś oficjalnie cały lokalny portfel biurowy IMMOFINANZ funkcjonuje jako myhive, ze swoimi charakterystycznymi wyróżnikami, które widać już od wejścia do każdego z naszych budynków - powiedziała Magdalena Kowalewska, Country Manager Operations Poland, IMMOFINANZ.

myhive Mokotów dołącza do istniejących już myhive Warsaw Spire, myhive Crown Point i myhive Crown Tower, które są zlokalizowane na warszawskiej woli, tuż przy metrze Rondo Daszyńskiego, myhive Nimbus, który mieści się na pobliskiej Ochocie, przy Alejach Jerozolimskich, oraz mokotowskich myhive Park Postepu i myhive IO-1.

myhive to z sukcesem wdrożona i stale rozwijana marka biurowa, która aktualnie obejmuje 27 budynków biurowych w siedmiu europejskich miastach (Warszawa, Wiedeń, Budapeszt, Bukareszt, Praga, Dusseldorf i Bratysława) z łącznie ponad 606 tys. m kw. GLA.