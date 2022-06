Endava otworzy biuro w gdańskiej Alchemii. Będzie rozwój w całej Polsce

Endava, brytyjski gigant branży IT, otworzył biuro w Gdańsku w biurowcu Argon, w kompleksie Alchemia. 14 czerwca organizuje pierwsze spotkanie dla branży IT. Firma chce tworzyć w Trójmieście przestrzeń dzielenia się wiedzą i wymiany doświadczeń. Endava zaczyna od Gdańska, ale plany rozwoju dotyczą całej Polski.

Brytyjski gigant IT, Endava stawia na Gdańsk i wynajmuje biuro w przestrzeniach Chilli Spaces, w biurowcu Argon, w kompleksie Alchemia.

Endava to ponad 11 tys. pracowników na całym świecie, 22 lata doświadczenia w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań technologicznych dla klientów m.in. z branży finansowej, medialnej.

Trójmiasto jest jednym ze strategicznych punktów na mapie Polski, w którym Endava dostrzegła ogromny potencjał i który wpasowuje się w długoterminową strategię rozwoju firmy.

Obecna ekspansja w Polsce jest częścią szerszej ekspansji Endavy na świecie. Przez cały czas trwania pandemii nigdy nie przestaliśmy zatrudniać pracowników i faktycznie zwiększyliśmy tempo rozwoju firmy. W tym kontekście Trójmiasto, jako jeden z wiodących ośrodków polskiej edukacji, kultury i wzrostu gospodarczego, jest dla nas ważnym regionem z punktu widzenia pozyskiwania talentów oraz współpracy z klientami – mówi Marta Lyczmańska, Delivery Unit Manager w Endava w Gdańsku.

Endava szuka pracowników

Endava zatrudnia ponad 11 tys. pracowników, zlokalizowanych w biurach w Australii, Austrii, Danii, Niemczech, Irlandii, Holandii, Singapurze, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, a także w Europie Środkowo-Wschodniej: Bułgarii, Chorwacji, Rumunii, Słowenii, Bośni i Hercegowinie, Mołdawii, Macedonii Północnej i Serbii oraz w Ameryce Południowej: Argentynie, Kolumbii, Meksyku, Urugwaju i Wenezueli.

W Trójmieście firma poszukuje m.in. programistów, testerów, inżynierów aplikacji, analityków, kierowników projektów, architektów oprogramowania oraz pracowników usług wsparcia.

- Nasza firma istnieje po to, aby tworzyć kulturę, która rodzi sukces przede wszystkim dla naszych ludzi, naszych klientów i ich organizacji, dlatego poszukujemy profesjonalistów, którzy podzielają z nami tę wizję. Jesteśmy przekonani, że Trójmiasto ze swoją unikatową i dojrzałą społecznością IT jest miejscem, w którym ich znajdziemy – dodaje Marta Lyczmańska, z Endava w Gdańsku.

Trójmiasto ważnym ośrodkiem IT

Cieszymy się, że taka innowacyjna i globalna firma jak Endava postawiła na Trójmiasto. Branża IT i nowoczesnych technologii jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi gospodarki na Pomorzu. Trójmiasto jest ważnym ośrodkiem IT nie tylko w Polsce, ale i całej Europie Środkowo-Wschodniej – mówi Anna Ciosek, BSS Investor Support Project Manager, Invest in Pomerania.



Aby wzmocnić trójmiejski rynek IT, Endava organizuje spotkanie Caravan Connect IT, podczas którego wystąpi dwóch prelegentów: Laurentiu Spilca i Calin Constantinov. Wykłady będą dotyczyć persystencji danych. Ma to być pierwsze z cyklicznych spotkań, które Endava planuje organizować regularnie. Celem jest integracja trójmiejskiej społeczności IT i stworzenie przestrzeni do dzielenia się wiedzą oraz doświadczeniem. Wydarzenie odbędzie się 14 czerwca o 18:00 w Stoczni Gdańskiej. Udział jest bezpłatny.

Endava to firma notowana na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych. Spółka została założona w 2000 roku w Wielkiej Brytanii. Firma dostarcza zaawansowane rozwiązania, buduje platformy technologiczne i przyspiesza zmiany dla klientów z branż takich jak: usługi finansowe i płatności elektroniczne, TMT (technologia, media i telekomunikacja) czy logistyka. Siedziba Endavy znajduje się w Londynie.