Enel-Med otwiera nową placówkę w centrum Łodzi

Centrum Medyczne Enel-Med istnieje od 1993 roku. Jest największą firmą z branży medycznej z polskim kapitałem.

W portfolio grupy znajdują się: sieć wielospecjalistycznych oddziałów, sieć stomatologiczna enel-med stomatologia, klinika medycyny estetycznej Estell, kliniki ortopedii, rehabilitacji i medycyny sportowej enel-sport oraz marka enel-senior.

Teraz Enel-Med otworzył nowy oddział zlokalizowany w biurowcu React przy alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 24.

W wieloprofilowym oddziale Enel-Med Piłsudskiego świadczone są usługi diagnostyczne oraz konsultacje specjalistyczne (internistyczne, okulistyczne, neurologiczne, dermatologiczne, laryngologiczne czy ginekologiczne) i lekarza medycyny pracy.

Szeroki wachlarz usług

Prowadzone badania diagnostyczne USG realizowane są na wysokoczułych urządzeniach nowej generacji wykorzystujących innowacyjną metodę obrazowania – elastografię. Dodatkowe, zaawansowane funkcje aparatów pozwalają m.in. na szybsze i dokładniejsze porównywanie badanych tkanek, wykonywanie obrazów panoramicznych oraz wykrywanie obwodowych naczyń krwionośnych. Nowoczesne systemy urządzeń obniżają ewentualne błędy pomiarowe i umożliwiają precyzyjną diagnostykę, zwłaszcza przy trudnych obszarach do badania.

W obrębie placówki mieści się także punkt pobrań do badań laboratoryjnych oraz gabinet zabiegowy przeznaczony do szczepień, iniekcji, pobrań krwi oraz EKG. Pacjenci mogą w oddziale wykonać również testy w kierunku obecności przeciwciał wirusa Sars-CoV-2.

– Zainteresowanie naszymi usługami medycznymi jest na tyle duże, że chcąc zachować wysoki poziom i dostępność naszych świadczeń, uruchamiamy w Łodzi kolejną placówkę Enel-Med. Naszą ofertę kierujemy zarówno do klientów instytucjonalnych, którzy korzystają z naszych placówek w ramach abonamentów firmowych, jak i do klientów indywidualnych, którzy mogą korzystać z usług w ramach abonamentów indywidualnych oraz w systemie FFS, czyli płacąc za każdą zrealizowaną usługę. Tradycyjnie zadbaliśmy o profesjonalną kadrę medyczną, nowoczesny sprzęt i dogodną lokalizację placówki – mówi Jacek Rozwadowski, prezes Centrum Medycznego Enel-Med S.A.

Nowy łódzki oddział Enel-Med - nowoczesny, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, z łatwym dojazdem

Nowy oddział o powierzchni ponad 600 mkw. mieści się na pierwszym piętrze nowo powstałego biurowca React przy skrzyżowaniu alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulicy Kilińskiego. Prowadzi do niego osobne wejście zlokalizowane przy wejściu głównym do budynku. Oddział został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i z ograniczoną zdolnością poruszania się. Wnętrze wyposażone jest w bezprogowe przejścia, szerokie drzwi, a także odpowiednio zaprojektowaną toaletę i gabinety sanitarno-higieniczne.

Dogodna lokalizacja oddziału w nowoczesnym biurowcu wyróżnia się bardzo dobrym dojazdem i jest dostępna dla każdego łodzianina. Placówka znajduje się w sąsiedztwie Galerii Łódzkiej, około 600 metrów od skrzyżowania z ulicą Piotrkowską. Osoby korzystające z komunikacji miejskiej mogą dojechać do oddziału autobusem linii Z1, a także tramwajami linii: 8A, 8B, 10A, 10B, 12B, 14, 18. Zmotoryzowani pacjenci mogą bezpłatnie korzystać z oznakowanych, naziemnych miejsc postojowych obok wejścia do placówki. Na terenie biurowca znajdują się również miejsca parkingowe dla rowerów.