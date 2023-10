Energa po raz kolejny przedłużyła najem w Olivia Centre w Gdańsku. Spółka zajmuje ponad 17 tys. mkw. powierzchni biurowej w trzech połączonych budynkach i jest jednym z największych rezydentów Olivii.

W negocjacjach Energę reprezentował zespół Cushman & Wakefield.

Koncern energetyczny ma swoją siedzibę w Olivii Centre nieprzerwanie od 2012 roku.

W budynkach wynajmowanych przez Energę planowana jest rearanżacja.

- Bardzo się cieszymy, że jeden z naszych najważniejszych partnerów biznesowych po raz kolejny obdarzył nas zaufaniem. Przedłużenie umowy z Energą to dowód na to, że nasi rezydenci doceniają jakość budynków, sposób zarządzania oraz sposób budowania lokalnej olivijnej społeczności. Jestem dumna, że od samego początku istnienia Olivia Centre mogłam obserwować rozwój spółek z grupy Energa w naszym centrum. To dla mnie duża radość i satysfakcja – mówi Aleksandra Majdańczuk, Deputy Director w dziale wynajmu Olivia Centre.

W Olivia Centre pracuje blisko tysiąc osób zatrudnionych w spółkach Grupy ORLEN. To m.in. Energa SA, Energa Obrót SA, Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o., Orlen Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o., Enspirion Sp. z o.o., Orlen Administracja Sp. z o.o., Orlen Eko Sp. z o.o., czy Energa Logistyka Sp. z o.o.

- Zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności działania pracowników jest kluczowe dla spółek Grupy ORLEN, w tym Energi. Jednocześnie ważne są też jak najlepsze warunki pracy zespołów. Wybraliśmy miejsce, które w ocenie naszej, a także doradców, z którymi współpracowaliśmy w trakcie procesu analizy rynku, negocjacji i podejmowania decyzji, optymalnie zaspokaja potrzeby naszej organizacji – mówi Lucjan Brudzyński, dyrektor Departamentu Zarządzania Korporacyjnego Energi.

- Przeprowadzony proces analizy rynku nieruchomości obejmował swoim zakresem wiele aspektów mających na celu zapewnienie najdogodniejszych warunków dla pracowników spółek Grupy Energa. Skupialiśmy się na szerokiej analizie zarówno w zakresie ekonomicznym, jakościowym, technicznym jak również w zakresie ESG. Proces był wieloetapowy i wymagał zaangażowania wielu osób – mówi Tomasz Kreft, kierownik Zespołu Usług Zarządzania Nieruchomościami i Komercjalizacji w Orlen Administracja sp. z o.o., która to spółka realizowała proces dla Energi z Grupy ORLEN.

- Olivia Centre jest bardzo wysoko oceniana jako miejsce do pracy i lokowania biur. Niedawno po raz drugi otrzymaliśmy certyfikat Well Health &Safety z najwyższą punktacją na świecie, więc oficjalnie można powiedzieć, że jesteśmy w ogólnoświatowych rankingach najbezpieczniejszym miejsce pracy, w którym dobrostan pracowników ma status priorytetowy. To jeden z naszych powodów do dumy. Certyfikujący docenili codzienną wartość kilkunastu restauracji, żłobka, przedszkola i szkół, centrów medycznych i sportowych, a także dostępnych dla Rezydentów bezpłatnie ogrodu zimowego z tropikalną zielenią i najwyższych pięter Olivia Star, z przestrzeniami do pracy, na spotkania, konferencje, a nawet placem zabaw dla dzieci. To wszystko możliwe jest dzięki skali - Olivia Centre jest największym centrum biurowym Polsce – mówi Maciej Kotarski, Dyrektor w Olivia Centre.

- Energa z Grupy ORLEN, po prawie 12 latach obecności w Olivia Centre, stała przed ważnym wyborem pozostania i dalszego rozwoju w swojej dotychczasowej lokalizacji lub przeprowadzki do nowej przestrzeni. Olivia Centre stanęła jednak na wysokości zadania i zaproponowała najlepsze rozwiązania, aby utrzymać Grupę Energa wśród swoich najemców. Udało się pomyślnie przeprowadzić całe postępowania i pozytywnie je zakończyć ku zadowoleniu wszystkich stron. Ze względu na skalę transakcji i różnorodność wyzwań, było to wyjątkowo skomplikowane zadanie i wymagało po naszej stronie zaangażowania wielu różnych specjalizacji, w tym analitycznych i inżynierskich. Częścią postępowania było np. zdefiniowanie ściśle technicznych zadań związanych z modernizacją budynku i ułożenie harmonogramu prac, które zostaną wykonane przez Wynajmującego – mówi Adam Schroeder, Dyrektor Regionalny w Cushman & Wakefield.

- W budynkach wynajmowanych przez Energę planowana jest rearanżacja, pozwalająca dopasować przestrzeń do na nowo określonych przez Energę potrzeb w zakresie układu i wyposażenia biur. Zależy nam bardzo, aby biuro było jak najlepiej dopasowane do potrzeb różnych zespołów i spółek Grupy ORLEN, której częścią jest Energa, dlatego zamierzamy zaangażować licznych naszych ekspertów, aby ten cel osiągnąć. Zespoły obu Stron ułożyły wieloetapowy plan prac, który będzie realizowany przez kolejne lata w taki sposób, aby zachować najwyższy standard biur, ale też nie przeszkadzać pracownikom w codziennej pracy – mówi Aleksandra Majdańczuk, Deputy Director w dziale wynajmu Olivia Centre.

