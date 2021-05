Energetyczny najemca w Palio Office Park w Gdańsku

Fortum to europejska firma energetyczna, która dostarcza klientom energię elektryczną, gaz, ciepło i chłód, a także inteligentne rozwiązania, pozwalające na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów. W oddanym niedawno do użytku budynku Palio A, firma Fortum wynajęła niemal 2 tys. mkw. powierzchni na VII p.

Umowa z Fortum podpisana została na długi, bo siedmioletni okres. Firma dzielić będzie budynek między innymi z Medicover Integrated Clinical Services, który skorzysta z ponad 1,1 tys. mkw. powierzchni.

- Tworząc Palio Office Park za priorytet stawiamy sobie przygotowanie nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie przestrzeni do pracy, ale też i chcemy przyczynić się do ewolucji Młodego Miasta i terenu Stoczni Gdańskiej. Z szacunkiem dla historii zaplanowaliśmy funkcjonalny, wypełniony życiem fragment miasta. Ważne dla nas są także rozwiązania sprzyjające środowisku i zdrowiu użytkowników, czego dowodem jest dostosowanie budynków kompleksu do wymogów certyfikatu BREEAM na poziomie Excellent. Tym bardziej to dla nas bardzo dobra informacja, że Fortum, nowoczesna firma, dla której bardzo ważne jest dostarczanie „zielonej energii” doceniła nasze starania - komentuje Tomasz Zydorek, Leasing Director z Cavatina Holding.

Palio Office Park to pierwsza inwestycja Cavatina Holding w Trójmieście. Na terenie Stoczni Gdańskiej powstanie aż 8 budynków, w których łącznie znajdzie się niemal 90 000 mkw. powierzchni biurowej i rekreacyjnej.