Eneris w gronie najemców Carbon Tower

Grupa Eneris dołączyła do najemców we wrocławskim biurowcu Carbon Tower zrealizowanym przez Cavatina Holding. Na swoje potrzeby firma wynajęła 705 mkw. komfortowej powierzchni biurowej klasy A.

Nowe biuro w budynku Carbon Tower już niedługo otworzy spółka z Grupy Eneris, ogólnopolskiej firmy działającej w obszarze ochrony środowiska, specjalizującej w zakresie gospodarki odpadowej, wodno-ściekowej oraz energetyki odnawialnej. Firma oferuje kompleksowe usługi i infrastrukturę dla samorządów oraz biznesu w celu 100% odzysku surowcowego i energetycznego odpadów. W Grupie Eneris pracuje zespół najwyższej klasy specjalistów z zakresu ochrony środowiska i ekonomii, dysponujący nowoczesnymi narzędziami i technologiami. Z usług spółki świadczonych na terenie kilkudziesięciu gmin w Polsce, korzysta prawie milion mieszkańców.

– Wybraliśmy budynek biurowy Carbon Tower na nową siedzibę naszej firmy z uwagi na bliskie sąsiedztwo głównych węzłów komunikacyjnych Wrocławia, ul. Legnickiej i AOW, oraz lotniska. Taka lokalizacja zapewni pracownikom sprawny dojazd i oszczędność cennego czasu. – mówi Sebastian Chojecki, członek zarządu, dyrektor generalny, Eneris Ekologiczne Centrum Utylizacji.

– Bardzo nas cieszy wybór Eneris, który dołączy do grona najemców budynku Carbon Tower. Zaufanie ze strony klienta to potwierdzenie atutów naszej inwestycji - wysokiej klasy powierzchni do pracy i łatwości jej dostosowania do indywidualnych potrzeb najemcy – mówi Klaudiusz Pomykała, dyrektor ds. komercjalizacji w Cavatina Holding.

Carbon Tower to budynek biurowy klasy A, zlokalizowany w sercu zachodniej dzielnicy biznesowej Wrocławia przy ul. Fabrycznej. Składa się z dwóch brył – niższej 3-kondygnacyjnej w formie prostopadłościanu oraz wysokościowej, sięgającej 15-tej kondygnacji i zaprojektowanej na rzucie trójkąta. Elewacja części wysokościowej została wykonana w technologii dodatkowej tafli szkła, czyli tzw. podwójnej skóry, co w połączeniu z jej paraboliczną krzywizną daje niesamowity efekt lekkości i dynamiki. Zastosowane rozwiązanie stanowi dodatkową izolację termiczną i akustyczną budynku. Użytkownicy biurowca mogą skorzystać z licznych usług w bezpośrednim sąsiedztwie budynku oraz z obecnych w projekcie: kantyny, przedszkola i innych lokali usługowych. Całości dopełniają strefy zieleni przed fasadą budynku wzbogacone elementami małej architektury.

Nowe biuro spółka Eneris zajmie w drugim kwartale 2020. Najemcy w procesie wyboru biura doradzała firma Brochocki i Biegański Nieruchomości.