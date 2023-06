Enterprise Investors specjalizuje się w wykupach spółek średniej wielkości oraz finansowaniu rozwoju dynamicznie rosnących przedsiębiorstw. Działająca od 1990 r. firma utworzyła dotychczas dziewięć funduszy. Fundusze te zainwestowały lub zobowiązały się zainwestować łącznie 2,2 mld EUR w 153 spółki i zakończyły inwestycje w 137 spółkach.

Varso Tower to część wielofunkcyjnego miejsca zrealizowanego przez HB Reavis, w które wchodzą biura, hotel, centrum innowacji oraz pasaż handlowy mieszczący m.in. restauracje, klub fitness i przychodnię. Cała inwestycja zmieniła niegdyś zaniedbany teren w jeden z nowych symboli Warszawy.

Varso Tower to biura o najwyższym standardzie, które wspierają wellbeing i działanie firm zgodnie z kryteriami ESG. To również miejsce dla tych pracodawców, którzy cenią atrakcyjność centralnej lokalizacji o znakomitej dostępności komunikacyjnej i z wieloma udogodnieniami w zasięgu ręki. Do tego grona, które zajmuje już łącznie blisko 70 proc. powierzchni wieżowca, dołącza kolejny renomowany pracodawca. Z dumą witamy w swoich progach firmę Enterprise Investors, która słynie z łączenia efektywności inwestycyjnej z pozytywnym wpływem na lokalne społeczności – mówi Aleksandra Majkowska, menadżerka ds. wynajmu w HB Reavis Poland.