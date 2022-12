Wraz z wejściem w kolejną fazę wzrostu na polskim rynku, EPAM planuje otworzyć nowe biuro w Krakowie.

Ekspansja nastąpiła w momencie, gdy zespół EPAM Polska powiększył się ponad 60-krotnie.

Zwiększył swoją liczebność ze 100 pracowników prawie dekadę temu do ponad 6000 w całym kraju.

EPAM jest jednym z największych pracodawców na rynku IT w Polsce i co roku tworzy setki nowych, różnorodnych miejsc pracy. Dynamika rozwoju firmy sprawia, że potrzebujemy większej powierzchni biurowej, lepiej dostosowanej do naszych zmieniających się wymagań. Nowa lokalizacja zapewnia lepsze warunki dla komfortowej i efektywnej pracy kreatywnej naszych specjalistów – mówi Kamil Dowlaszewicz, Country Head w EPAM Polska.

Założona w Krakowie w 2011 r. firma EPAM zatrudnia ponad 2000 specjalistów IT wykonujących pracę w drugim co do wielkości mieście w Polsce. Otwarte w połowie 2023 r. nowe krakowskie biuro EPAM znajdzie się w nowoczesnym kompleksie Brain Park i zajmie blisko 8500 mkw. powierzchni biurowej, rozmieszczonej w dwóch budynkach połączonych wspólnym tarasem.

Poszukując nowszej lokalizacji dla naszego krakowskiego biura, postawiliśmy na lokal z wygodnymi wnętrzami, a także centralną lokalizacją z doskonałymi połączeniami komunikacyjnymi i komfortowym dostępem do lokalnych obiektów gastronomicznych – mówi Michał Krzepkowski, Senior Administrative Manager w EPAM Polska.

Zależało nam, aby nasi pracownicy mieli dostęp do stymulujących wewnętrznych udogodnień, takich jak tenis stołowy, huśtawki i strefa ćwiczeń. W ten sposób chcemy pomóc pracownikom odstresować się i zregenerować, aby zmaksymalizować ich dobre samopoczucie w miejscu pracy – dodaje Michał Krzepkowski.

– Brain Park to nowa jakość na rynku biurowym. Wraz ze zmieniającymi się potrzebami najemców zmieniają się oferowane przez nas przestrzenie – mówi Joanna Nicińska, dyrektor regionalna w dziale projektów komercyjnych Echo Investment. - W naszej najnowszej krakowskiej inwestycji postawiliśmy na zrównoważone rozwiązania, które potwierdzają międzynarodowe certyfikaty. Zielone technologie wspierające dobrostan pracowników to „must have” na naszej liście, chociaż nie tylko to przemawia na korzyść Brain Parku. Wierzymy, że biura wciąż mogą być mocną walutą w rękach pracodawców chcących przyciągać talenty do swoich firm. Dlatego wspólnie z tak ambitnymi najemcami jak EPAM Polska chcemy tworzyć miejsca, które ludzie pokochają i zechcą rozwijać się w nich. Jestem przekonana, że EPAMersi, których już niedługo powitamy w Brain Parku, poczują się tu dobrze i wspólnie z pozostałymi najemcami zbudują świetną społeczność – dodaje Joanna Nicińska.

Jesteśmy organizacją, której priorytetami są ciągły rozwój i innowacje. Chcemy przyciągać najlepszych specjalistów IT oraz pokrewnych branż, aby razem zmieniać cyfrową rzeczywistość i dostarczać innowacyjne rozwiązania – podsumowuje Kamil Dowlaszewicz.

EPAM Poland poszukuje obecnie specjalistów Java, JavaScript, .NET, DevOps, Big Data, specjalistów ds. kontroli jakości, analityków biznesowych i innych.

