Klient poufny z branży budowlanej, został nowym najemcą krakowskiego biurowca Epol Office, należącego do spółki Epol Holding.

Epol Office jest czterokondygnacyjnym obiektem biurowym o powierzchni całkowitej ponad 6300 mkw.

Transakcja koordynowana była przez agencję doradczą Corees Polska.

- Niezmiernie miło mi powitać kolejnego Najemcę w naszych przestrzeniach. Dziękuję za docenienie Epol Office zarówno pod względem jakości wykończenia oddanych do dyspozycji wnętrz jak i jego lokalizacji – w centrum tzw. krakowskiej doliny krzemowej, zapewniającej doskonały dostęp do obiektu komunikacją miejską, ale również, co istotne, możliwość szybkiego dojazdu do obwodnicy i dalej autostrady A4. Działając zgodnie z naszą dewizą: „Biznes to proces satysfakcjonowania klienta, a nie produkcja towarów lub świadczenie usług” zapewniamy Najemcom najwyższy poziom świadczonych usług w postaci serwisu kawowego, technicznego i sprzątającego oraz niezwykłą atmosferę – dodaje Aneta Kmiecik, Kierownik oddziału Kraków w Epol Holding.

Jako reprezentant wynajmującego w tym procesie, serdecznie dziękuję wszystkim stronom za jego efektywne i wzorowe przeprowadzenie. Serdecznie gratuluję zarówno najemcy nowej powierzchni, jak i przedstawicielom Epol Holding kolejnej transakcji, przybliżającej nas do pełnej re-komercjalizacji Epol Office. Dziękuję za współpracę, a poszukujących powierzchni na Ruczaju – zapraszam pod adres Bobrzyńskiego 12. - podsumowuje Tomasz Skrzypek, Leasing Director w Corees Polska.

Epol Office jest czterokondygnacyjnym obiektem biurowym o powierzchni całkowitej ponad 6300 mkw. Aktualnie oferuje w pełni wykończone powierzchnie biurowe klasy A. Obiekt zlokalizowany w Krakowie przy ul. Bobrzyńskiego 12, w sercu krakowskiej „Doliny Krzemowej”. Umiejscowienie biurowca gwarantuje łatwy dostęp zarówno do centrum miasta jak i autostrady oraz lotniska. Doskonale skomunikowana lokalizacja (przystanek tramwajowy przed samym biurowcem, ścieżka rowerowa oraz położenie przy jednej z głównych krakowskich arterii) gwarantuje łatwy dostęp dla pracowników oraz partnerów biznesowych najemców. Po drugiej stronie ulicy Bobrzyńskiego znajduje się jedno największych i najnowszych osiedli mieszkaniowych, stanowiące komfortowe miejsce do zamieszkania.

Epol Holding Sp. z o.o. to spółka zajmująca się między innymi administrowaniem i wynajmem powierzchni biurowych, usługowych, apartamentów mieszkalnych, hotelarstwem oraz prowadzeniem działalności deweloperskiej.

