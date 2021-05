EPP: Biurowce, które idą z duchem czasu

Jak obiekty biurowe odpowiadają na współczesne potrzeby - o tym mówi Sylwia Piechnik, Head of Office Leasing EPP na przykładzie Malta Office Park i innych kompleksów z portfela firmy.

- Biurowce nie tylko idą z duchem czasu, ale bardzo często inicjują procesy transformacji. Wiele nowych rozwiązań zastosowanych po raz pierwszy w budynkach biurowych znalazło potem kontynuację w innych sektorach rynku nieruchomości - przekonuje Sylwia Piechnik, Head of Office Leasing EPP wskazując jako przykład działania proekologiczne. - To biurowce wyznaczyły standardy i były pierwszymi obiektami certyfikowanymi w tej kategorii - zaznacza.

Jak wyjaśnia, głównym powodem zmian są nieustannie zmieniające się potrzeby ich użytkowników, czyli najemców.

"Biurową ewolucję" przechodzi aktualnie projekt Malta Office Park, nowoczesny kompleks biurowy w Poznaniu. - To jedna z najciekawszych i najbardziej atrakcyjnych lokalizacji biurowych. Bliskość Jeziora Maltańskiego pozwala zachować równowagę pomiędzy wypoczynkiem i pracą - twierdzi Sylwia Piechnik. - W toku prac stawiamy w centrum uwagi dobro człowieka i środowiska. Nasz kompleks jako pierwszy w Polsce i trzeci na świecie zdobył certyfikat BREEAM In-Use International V6, potwierdzający wysoką jakość budynków i minimalny wpływ na środowisko. Kolejnym krokiem będzie zdobycie certyfikatu WELL Health-Safety, który zapewni naszym najemcom bezpieczeństwo w zakresie ochrony zdrowia - podkreśla i wskazuje kilka rozwiązań zastosowanych w kompleksie, w tym, m.in. 100-proc. zasilanie energią pochodzącą z elektrowni wiatrowych, wodnych i słonecznych, czy stanowiska do ładowania samochodów i hulajnóg elektrycznych.

EPP chce również poszerzyć i uatrakcyjnić zakres usług dostępnych w obiektach. W planach są, m.in. siłownie: wewnętrzna i zewnętrzna, przedszkole dla dzieci pracowników oraz większa strefa rekreacyjna.

Malta Office Park nie jest jedynym kompleksem biurowym w portfelu EPP, który zmienia się wraz z oczekiwaniami użytkowników. Niedawno modernizację przeszedł warszawski kompleks Park Rozwoju. - Wizytówką obiektu są nowe, proekologiczne stanowiska recepcyjne - mówi Sylwia Piechnik. - Kolejnym krokiem będzie modernizacja biurowca Oxygen w centrum Szczecina, gdzie planujemy remont recepcji i rozwiązania, dzięki którym najemcy będą oddychać powietrzem wolnym od zanieczyszczeń - wylicza i podkreśla, że aktualnym priorytetem dla EPP jest dostarczenie najemcom powierzchni gwarantujących najwyższy komfort pracy.

