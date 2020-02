EPP realizuje nową strategię. Ruszyła akcja "Bierz i czytaj"

Ideą przewodnią wydarzenia jest zachęcenie pracowników do czytania. Dlatego 20 stycznia w recepcjach warszawskiego oraz poznańskiego kompleksu biurowego zostały wystawione regały z książkami, które są dostępne dla pracujących tam osób. Każdy pracownik może wybrać interesującą go książkę i zabrać ją do domu.

Poprzez działania komunikacyjne, EPP zachęca do zwrotu książki, aby skorzystać z niej mogły inne osoby. Wśród oferowanych zbiorów, dostępne są najnowsze tytułu, w tym bestsellery, z popularnych gatunków literackich np. kryminały i powieści sensacyjne, reportaże, biografie, literatura piękna, science-fiction i fantastyka. Co tydzień, do momentu zakończenia akcji w połowie lutego, realizowana będzie dostawa nowych książek we wspomnianych obiektach. W następnych miesiącach wydarzenie będzie kontynuowane w pozostałych kompleksach biurowych zarządzanych przez EPP. Inicjatywa przeprowadzana jest we współpracy z Biblioteczka.net. To nowość na rynku benefitów pracowniczych w Polsce.

- Celem Biblioteczka.net, poza promocją czytania książek, jest integracja pracowników poprzez literaturę, oraz dostarczenie im wartościowych treści, zarówno rozrywkowych, jak i z zakresów zawodowych, które mogą ich interesować z uwagi na branże w jakiej pracują - powiedział Michał Michalski z Biblioteczka.net.

- Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom najemców w naszych biurowcach, realizujemy szereg wydarzeń i zapewniamy udogodnienia dla pracowników. Akcja „Bierz i czytaj” idealnie wpisuje się w nasz program z racji tego, że książki to nie tylko forma rozrywki, ale także źródło wiedzy. Przekazujemy je do rąk pracowników, aby mogli cieszyć się nimi w domowym zaciszu - opowiada Sylwia Piechnik, Head of Office Leasing w EPP.

Należący do EPP Park Rozwoju to kompleks biurowy klasy A na biznesowym Mokotowie, składający się z dwóch 7-piętrowych budynków z pełnymi roślin dziedzińcami i recepcjami oraz parkiem linearnym. Został zaprojektowany z myślą o stworzeniu przyjaznego i wielofunkcyjnego środowiska pracy, które jest zintegrowane z okoliczną tkanką miejską Mokotowa. Park Rozwoju wyróżnia się zieloną, otwartą przestrzenią zachęcającą do spotkań dostępną dla pracowników najemców i lokalnej społeczności. Przestrzeń biurowa o łącznej powierzchni wynoszącej 34 tys. mkw. jest dopasowana do potrzeb zarówno dużych przedsiębiorstw, jak mniejszych firm dzięki różnym wielkościom powierzchni do wynajęcia. Oba etapy obiektu otrzymały certyfikat BREEAM Final z wynikiem na poziomie Excellent. Kompleks został doceniony za rozwiązania przyjazne dla użytkowników i środowiska oraz wysoką efektywność systemów zarządzania nieruchomościami.