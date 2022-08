EPP z nowym adresem w Warszawie

Firma EPP przeprowadza się do należącego do niej Parku Rozwoju.

Park Rozwoju, należący do EPP nowoczesny kompleks biurowy, położony w spokojnej, zielonej części biznesowego Mokotowa, wita nowego najemcę.

Z początkiem lipca EPP wprowadził się do niego warszawski zespół jego właściciela i zarządcy – firmy EPP.

Nowe biuro spółki wraz z tarasem umożliwiającym pracę, spotkanie lub lunch na świeżym powietrzu zajmuje około 1,2 tys. mkw. na 6. piętrze w budynku B.

– Decyzja o przeniesieniu warszawskiej siedziby EPP do Parku Rozwoju była naturalnym krokiem. W związku z wygaśnięciem umowy najmu dotychczasowego biura poszukiwaliśmy nowej lokalizacji, a w należącym do nas Parku Rozwoju posiadaliśmy powierzchnię idealnie odpowiadającą potrzebom pracowników firmy. Nie ma też lepszej reklamy naszego warszawskiego kompleksu biurowego niż przeprowadzenie się do niego jego właściciela. Park Rozwoju – ze względu na kameralną i ponadczasową architekturę, zielone otoczenie oraz liczne rozwiązania prośrodowiskowe – pasuje do wizerunku EPP i pozostaje w zgodzie z realizowaną przez nas strategią ESG. Zapewnia też bardzo komfortowe warunki pracy dla całego zespołu – mówi Tomasz Trzósło, prezes zarządu EPP.

Projekt wnętrz nowego biura EPP został stworzony przez pracownię architektoniczną In Design, a za jego realizację odpowiadała firma Tetris Poland.