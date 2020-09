Equator IV z najemcą

Należący do CPI Property Group, biurowiec Equator IV zlokalizowany na warszawskiej Ochocie przy Al. Jerozolimskich 100 pozyskał nowego najemcę. Do budynku na początku stycznia przyszłego roku wprowadzi się spółka Mota Engil Real Estate Management (MEREM). Za proces negocjacji z MEREM i podpisanie umowy na wynajem powierzchni odpowiedzialna była firma Karimpol Polska, poprzedni właściciel budynku.

Mota Engil zajmie na 11 piętrze biurowca Equator IV blisko 540 mkw. powierzchni. Tym samym proces komercjalizacji budynku należącego do CPI Property Group powoli dobiega końca, w biurowcu pozostały bowiem ostatnie dwa wolne lokale o powierzchni 600 mkw. i 300 mkw.



MEREM do swojej nowej siedziby wprowadzi się w styczniu 2021 r. Firma specjalizuje się w realizacji projektów mieszkaniowych oraz usługowych i jest częścią grupy Mota-Engil, będącej generalnym wykonawcą w segmencie budownictwa drogowo-mostowego, kubaturowego, oraz elektroenergetycznego. MEREM ma w swoim dorobku na rynku polskim liczne kompleksy mieszkaniowe między innymi w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Katowicach czy Szczecinie.

- Cieszy nas pozyskanie nowego prestiżowego Najemcy, zwłaszcza w trudnym czasie pandemii. Jesteśmy na finiszu jeśli chodzi o najem, ponieważ w biurowcu pozostały ostatnie metry wolnej powierzchni. Equator IV to niewątpliwie najlepsza lokalizacja na warszawskiej Ochocie i dogodne miejsce do prowadzenia biznesu. Nie dziwi zatem fakt, że budynek wypełnił się wiodącymi na polskim rynku markami - mówi Andrzej Lany, Director of Asset Management w firmie Karimpol Polska, odpowiedzialnej za komercjalizację biurowca.



Equator IV został oddany do użytku w 2018 roku, posiada 20 800 mkw. powierzchni najmu i 226 miejsc parkingowych. Zarówno biurowiec, jak i cały teren są w pełni przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Equator IV jest certyfikowany w systemie BREEAM na poziomie Very Good. Autorem projektu architektonicznego jest pracownia APA Wojciechowski. Obiekt w listopadzie 2019 r. został sprzedany CPI Property Group. Poprzedni właściciel biurowca - Karimpol Polska – odpowiada obecnie za komercjalizację dwóch ostatnich wolnych biur.