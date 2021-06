Equator IV z pełnym wynajmem dzięki powiększeniu powierzchni przez Inoffice

Equator IV to nowoczesny biurowiec klasy A, jeden z czterech budynków kompleksu biurowego Equator Office Park w Alejach Jerozolimskich w Warszawie.

W procesie wynajmu ostatniej dostępnej przestrzeni pośredniczył Karimpol, który w 2019 r. sprzedał budynek CPI Property Group i odpowiadał za jego komercjalizację.

W gronie jego pierwszych najemców była firma Inoffice działająca na warszawskim rynku branży biur serwisowanych i wirtualnych oraz sal konferencyjnych. Spółka wprowadziła się do Equatora IV we wrześniu 2018 r. zajmując całe 10 piętro – blisko 1,5 tys. m kw. powierzchni. Teraz zwiększa ją o 40 proc. Nowo wynajęta przestrzeń elastycznych biur znajduje się na 9 piętrze, liczy 650 m kw. i zostanie oddana do użytku na początku lipca 2021 r.

– Osiągnięcie 100 proc. poziomu najmu to niewątpliwie powód do dumy. Komercjalizacja powierzchni w trudnym, pandemicznym czasie stanowiła wyzwanie. Tym bardziej cieszę się, że prowadzone przez nas rozmowy zakończyliśmy się sukcesem zachęcając Inoffice do wykorzystania potencjału Equatora IV w jeszcze większym zakresie niż dotychczas. Co oznacza, że nowe elastyczne biura już niebawem zaczną tętnić życiem – mówi Andrzej Lany, dyrektor zarządzania Aktywami w firmie Karimpol Polska, odpowiedzialnej za komercjalizację biurowca.

Zlokalizowany przy Al. Jerozolimskich biurowiec został oddany do użytku w 2018 roku, oferuje 20 800 mkw. powierzchni najmu i 226 miejsc parkingowych.

Zarówno biurowiec, jak i cały teren są w pełni przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Equator IV jest certyfikowany w systemie BREEAM na poziomie Very Good. Autorem projektu architektonicznego jest pracownia APA Wojciechowski. Obiekt w listopadzie 2019 r. został zakupiony przez CPI Property Group. Poprzedni właściciel biurowca - Karimpol Polska – odpowiadał za komercjalizację ostatnich wolnych powierzchni w biurowcu.