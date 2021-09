Era najemcy biurowego trwa. Oczekiwania rosną

O najemcę trzeba zabiegać, a magnesem na najlepsze talenty jest nieustannie udoskonalana przestrzeń biurowa. Postpandemiczna praca hybrydowa? To pewnik. Podobnie z biurami typu flex, najlepiej takimi, które są inspirowane przestrzenią Google’a – do takich wniosków doszli prelegenci debaty „Biura. Gorący rynek najemcy” podczas Property Forum 2021.

Zgodnie z przeprowadzonymi przez Skanska badaniami, pracownicy chcą wracać do przestrzeni biurowych. - Stąd prace nad warszawskim obiektem Studio, który będzie oddany do użytku w 2023 r. Nie chcemy się zatrzymywać - mówi Agnieszka Krawczyk-Rogowska, dyrektor ds. wynajmu w spółce biurowej, Skanska w Polsce.

Bartłomiej Solik, dyrektor operacyjny, TDJ Estate podkreśla, że rynek biurowy będzie się zmieniał. - Na Śląsku zaobserwowaliśmy, że początek 2021 r. pod kątem najmu to względny powrót do normalności, transakcje zostały odmrożone. Wystarczy zmienić dotychczasowy sposób myślenia o rynku biurowym, a wszystko będzie dobrze – podsumowuje.

Sebastian Suchodolski, Head of Leasing, Cavatina Holding zaznacza, że najemca zaczął myśleć na poważnie o aranżacji biura, które ma być przyjazne pracownikom i dostosowane do kreatywnych spotkań.

- Półtora roku temu, wysyłając ponad 2800 ludzi na pracę zdalną, mieliśmy pełno obaw. Jednak żaden z czarnych scenariuszy się nie ziścił. Ponadto w przededniu rozpoczęcia pandemii podpisaliśmy umowę na wynajem przestrzeni w łódzkiej Fuzji, gdzie zdecydowaliśmy się na 500 biurek mniej niż w innych łódzkich lokalizacjach Fujitsu. Chcemy stawiać na miejsca pracy wspólnej, sale pracy kreatywnej oraz hot deski – mówi Wojciech Dembowski, Business Operations Manager, Fujitsu Poland GDC.

Długa lista oczekiwań najemcy

Coraz częściej mówi się o tym, że w epoce post-covid ucierpią obiekty bez odpowiedniej "skóry cyfrowej", czyli bez atrakcyjnej, bezdotykowej komunikacji na trasie wejście do biura-stanowisko pracy. - Bezdotykowość to dziś bardzo popularny temat, jednak uważam, że z czasem straci na znaczeniu. Z drugiej strony technologia to przyszłość budynków, daje większą wygodę i daje efektywność – mówi Andrzej Zalega, prezes zarządu, PZN Sp. z o.o.

