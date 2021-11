Erbud rusza z projektem MOD21. Będzie produkować modułowe hotele i biurowce z drewna

MOD21 stawia na budowę dużych obiektów modułowych z drewna – hoteli, biurowców, akademików, szpitali, budynków użyteczności publicznej.

Firma planuje osiągnąć pełną moc produkcyjną w 2026 i będzie produkować ok 100 tys. mkw. powierzchni całkowitej modułów rocznie.

Docelowo ta nowa gałąź biznesu ma przynosić ERBUD-owi 1,5 mld zł przychodu rocznie.

- Intensywnie pracujemy nad rozwojem naszego najnowszego start-upu, który zapowiedzieliśmy w marcu br. Mamy już halę w Ostaszewie pod Toruniem, zatrudnionych kluczowych menedżerów, zamówioną nowoczesną linię produkcyjną. Cieszymy się, że możemy już oficjalnie zakomunikować też nazwę naszego nowego projektu. W MOD21 będziemy produkować obiekty modułowe z drewna, których sprzedaż powinna ruszyć już w drugiej połowie przyszłego roku – mówi Dariusz Grzeszczak, prezes ERBUD-u.

Nazwa MOD21 składa się z dwóch części – pierwszą z nich jest „mod”, odwołująca się do podstawy działalności nowej spółki. – Zrobiliśmy dokładny research i okazało się, że żadna niemiecka firma nie zawłaszczyła sobie dotychczas skojarzeń ze słowem „moduł”, niemieckim „modul” czy angielskim „module”. Częściej były to nazwy pochodzące od miejscowości, nazwisk czy związane z drewnem albo inną technologią prefabrykacji. Cieszymy się, że udało nam się zawłaszczyć „mod”, choć kojarzy się ono nie tylko z modułami, ale też z czymś modnym i nowoczesnym, „modern”. Nazwa czytana wspak to natomiast „dom” – my wprawdzie od skojarzeń z „domami” odchodzimy, ale nasz mózg intuicyjnie widząc ten napis ma szansę nas od razu osadzić w branży budowlanej – tłumaczy Radosław Górski, członek zarządu ERBUD-u odpowiedzialny za rozwój obszaru budownictwa modułowego w Grupie.

