Esaliens TFI zmieni siedzibę

Przeprowadzka do nowego biura o powierzchni ponad 500 mkw. zaplanowana jest na koniec pierwszego kwartału 2021 r. W transakcji najmu właściciela budynku reprezentowała firma doradcza Savills.

Esaliens TFI zarządza 25 funduszami i subfunduszami inwestycyjnymi, oferując polskim inwestorom rozwiązania oparte na inwestycjach w różnorodne klasy aktywów na krajowych i międzynarodowych rynkach. W ofercie firmy znajdują się produkty emerytalne dla korporacji i osób indywidualnych (PPE, PPK, IKZE i IKE), a także powiązane z aktualnymi megatrendami fundusze tematyczne i usługa zarządzania aktywami. Towarzystwo działa na polskim rynku od 1998 roku, poprzednio jako Legg Mason TFI.

- Firma Esaliens wybrała na swoją siedzibę budynek przy ul. Wareckiej, ponieważ spełnił on jej oczekiwania w zakresie wielkości dostępnej powierzchni, aranżacji oraz liczby miejsc parkingowych. Najemca poszukiwał m.in. kameralnej nieruchomości w centrum Warszawy, a jedną z kategorii obiektów, które brał pod uwagę, były dobrze utrzymane, prestiżowe kamienice – mówi Dariusz Karwański, dyrektor w dziale powierzchni biurowych, reprezentacja właściciela, Savills.

Przedwojenna, odrestaurowana kamienica przy ul. Wareckiej 11A w Warszawie znajduje się w ścisłym centrum stolicy. Równoległa do ulicy Świętokrzyskiej ulica Warecka przebiega od placu Powstańców Warszawy do Nowego Światu. Liczne przystanki autobusowe oraz stacja Metro Świętokrzyska, przy której krzyżują się dwie linie warszawskiego metra, zapewniają doskonałe połączenia komunikacyjne z innymi częściami miasta. Budynek oferuje ok. 3500 m kw. powierzchni biurowej o wysokim standardzie wykończenia.

Właścicielem budynku Warecka 11A jest Grupa Universal Properties. W portfelu działającego na polskim rynku od ponad 20 lat inwestora znajduje się obecnie ponad 30 nieruchomości lokalowych, biurowych i usługowych. Wiodącym doradcą ds. wynajmu powierzchni biurowej w budynku Warecka 11A jest firma Savills.