W pracy nad „Polityką ESG” grupie Liebrecht & wooD doradzał Zespół ESG & Sustainability firmy Savills.

Savills był jedną z pierwszych na rynku agencji consultingowych, które uruchomiły nową usługę związaną z zagadnieniami ESG & Sustainability.

W czerwcu 2023 r. grupa Liebrecht & wooD opublikowała swoją „Politykę ESG”. Dokument konsoliduje dotychczasowe praktyki firmy dotyczące zrównoważonego rozwoju oraz wyznacza kierunki na przyszłość.

– Praca nad wdrożeniem „Polityki ESG” w naszej grupie była kluczowym zadaniem, do którego przystąpiliśmy w zeszłym roku. Zagrożenie greenwashingiem jest ogromne, dlatego dostrzegliśmy potrzebę sformułowania odpowiednich norm, schematów i zasad postępowania. To pionierskie przedsięwzięcie, bo przykładów do naśladowania jest jeszcze bardzo niewiele – tłumaczy Magdalena Bartkiewicz-Podoba, CEO Liebrecht& wooD.

Dlatego grupa postanowiła zaprosić do współpracy nad dokumentem zewnętrznego doradcę - firmę Savills, jedną z pierwszych na rynku agencji consultingowych, które uruchomiły nową usługę związaną z zagadnieniami ESG & Sustainability.

ESG to dla wielu firm rewolucja

- Spójne i holistyczne podejście do tego tematu jest zjawiskiem stosunkowo nowym. Wcześniej koncentrowaliśmy się przeważnie na odziaływaniu biznesu na środowisko oraz efektywności energetycznej, co przejawiało się głównie w certyfikacji budynków. Natomiast aspekt społeczny oraz związany z ładem korporacyjnym, to dość szeroki obszar i wymaga od firm identyfikacji oraz pomiaru wielu czynników - wyjaśnia Tomasz Buras, CEO Savills w Polsce.

Prezes dodaje, że takie podejście jest dla wielu firm rewolucją, ponieważ wymaga spójnego zaangażowania wszystkich uczestników życia organizacji.

- Nasz wkład w ten proces to doradzanie klientom m.in. jak projektować i realizować budynki, żeby powstawały w nowym duchu zrównoważonego rozwoju - opisuje Tomasz Buras.

Grupa Liebrecht & wooD już od ponad 30 lat działa na rynku nieruchomości. W tym czasie zrealizowała kilkadziesiąt zrównoważonych projektów w Europie Środkowo-Wschodniej, głównie w Polsce i Rumunii. Sztandarową realizacją jest Centrum Praskie Koneser.

