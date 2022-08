ESG rozgrzewa rynek nieruchomości. Czy biznes jest gotowy na rewolucję? O tym na Property Forum 2022

Nowymi obowiązkami raportowania zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem zostanie objętych od 2024 r. ok. 49 tys. spółek w UE, w tym ok. 3,6 tys. firm w Polsce.

Podczas panelu Property Forum „ESG na rynku nieruchomości w Polsce” zastanowimy się m.in. nad tym, czy mamy na rynku odpowiednio liczne grono specjalistów, którzy mogą pomóc w prawidłowym wdrażaniu dyrektywy CSRD.

W trakcie debaty zaprezentujemy również redakcyjny raport „CSR i ESG na rynku nieruchomości w Polsce”, w którym m.in. - na podstawie ponad 20 wywiadów z firmami rynku nieruchomości komercyjnych - przedstawiamy bieżące wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem.

O raportowaniu ESG będziemy rozmawiać podczas PROPERTY FORUM 2022, które odbędzie się 19-20 września w stołecznym hotelu Sheraton Grand Warsaw.

Nowymi obowiązkami raportowania zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem zostanie objętych od 2024 r. ok. 49 tys. spółek w UE, w tym ok. 3,6 tys. firm w Polsce. Obecnie, w myśl poprzednich regulacji, taki wymóg dotykał jedynie ok. 150 przedsiębiorstw. Według wstępnych szacunków przygotowanych do tej zmiany jest jedynie ok. 10 proc. z nich.

Potwierdzają to dane Fundacji Frank Bold, która w 2019 r. przeprowadziła największe w Unii Europejskiej badanie raportów niefinansowych spółek działających w UE. Przeanalizowano ponad 1,8 tys. raportów ESG. Wyniki były jednym z powodów, dla którego Komisja Europejska postanowiła zreformować aktualną dyrektywę NFR.

Pod koniec czerwca tego roku Rada Europejska i Parlament Europejski uzgodniły finalny tekst nowej dyrektywy CSRD. Będzie jej towarzyszył jednolity system europejskich standardów raportowania ESRS. Zostaną one wydane przez Komisję Europejską w formie aktów delegowanych, a więc będą bezpośrednio obwiązywały w całej Unii Europejskiej. Z kolei dyrektywa ma być implementowana do przepisów krajowych.

Czy braknie nam doradców ESG?

Nowe regulacje będą wymagać od firm sporego nakładu pracy. Podczas panelu Property Forum „ESG na rynku nieruchomości w Polsce” zastanowimy się m.in. nad tym, czy mamy na rynku odpowiednio liczne grono specjalistów, którzy mogą pomóc w prawidłowym wdrażaniu tych przepisów. A może grozi nam luka kompetencyjna?

W trakcie debaty zaprezentujemy również „Raport CSR i ESG na rynku nieruchomości w Polsce”, w którym m.in. - na podstawie ponad 20 wywiadów z firmami rynku nieruchomości komercyjnych - przedstawiamy bieżące wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem.