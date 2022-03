Estell otwiera drugą klinikę w Warszawie. Zajmie lokal w budynku Forest przy ul. Burakowskiej

Klinika Estell w budynku Forest to 7 gabinetów, 5 lekarzy różnych specjalizacji zajmujących się medycyną estetyczną, 10 stomatologów i 2 ekspertów kosmetologów.

Na uwagę zasługuje kompleksowość oferty i bardzo szerokie spektrum zabiegów i działań pozwalające na to, aby w nowej klinice spełnić wszelkie potrzeby związane z szeroko pojętą medycyną estetyczną i zdrowiem.

Nowoczesna oferta health&beauty Estell w tej lokalizacji została opracowana z uwzględnieniem bardzo różnych potrzeb i możliwości, jakie dają najskuteczniejsze technologie. W rękach najlepszych lekarzy specjalistów i ekspertów stają się one bezpiecznym i skutecznym narzędziem pozwalającym osiągać doskonałe efekty i długotrwałe rezultaty oferowanych zabiegów oraz procedur medycznych.

Holistycznie i kompleksowo

Estell w budynku Forest to drugie miejsce w Warszawie, do którego firma chce zaprosić osoby, które w kwestiach dobrze pojmowanego dbania o siebie i o swoje zdrowie nie chodzą na kompromisy. Jakość, bezpieczeństwo, skuteczność - to trzy słowa z którymi kojarzone jest Estell.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- W budynku Forest także gwarantujemy terapie łączące zaawansowane technologie z najlepszymi preparatami, zabiegi autorskie, które przy minimalnej inwazyjności dają maksymalny możliwy do uzyskania efekt. Wszystko to przy bardzo indywidualnym podejściu do każdego pacjenta, bo tylko to gwarantuje najlepsze efekty współczesnej medycyny estetycznej. W naszej ofercie uzupełniamy ją o niezwykle ważny aspekt stomatologii estetycznej, oddając do dyspozycji naszych Pacjentów także w tym zakresie - najlepszych lekarzy i specjalistów - mówi Beata Krakowska, General Manager Estell.

Światowe technologie w jednym miejscu

Kompleksowa oferta Estell w budynku Forest to m.in. pełen wachlarz najnowszych technologii laserowych, szerokie spektrum medycyny regeneracyjnej opartej na najwyższej klasy preparatach, leczenie dermatoz czy pełna oferta najskuteczniejszych rozwiązań wspomagających redukcję tkanki tłuszczowej i dbania o każdą partię naszego ciała.

Ważną częścią oferty nowego miejsca są także doskonale wyposażone gabinety stomatologiczne, gwarantujące pełną ofertę stomatologii estetycznej, zachowawczej, protetyki i implantologii.

- Nasza perspektywa sięga dalej niż większość dostępnych teraz na rynku zabiegów i kuracji. Wiemy, co jest skuteczne, stosujemy tylko bezpieczne rozwiązania. Jesteśmy na bieżąco z dynamicznym rynkiem medycyny i kosmetologii, ale opieramy się także bardzo mocno na naszym doświadczeniu. To wszystko uzupełnione jest czymś, co uważam za konieczne, czyli pasją pracujących tu lekarzy i ekspertów. Uroda i zdrowie to jedna historia, a każdy pacjent ma swoją opowieść. Spersonalizowane podejście i uważność na specyfikę danej osoby i jej potrzeb – to znajdują ci, którzy wybierają Estell - mówi dr n. med. Krzysztof Jakubowski, Dyrektor Medyczny Estell.