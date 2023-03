W Renomie, najbardziej rozpoznawalnym budynku Wrocławia, rozbudowa nie zwalnia tempa. To nie jedyne zmiany. W marcu do grona najemców dołączyła znana polska sieć kawiarni Etno Cafe.

Globalworth, właściciel i zarządca wrocławskiej Renomy, konsekwentnie powiększa listę marek.

Etno Cafe to lokal o powierzchni 160 mkw.

Sieć w samym Wrocławiu będzie miała 14 lokalizacji.

Nowy lokal o powierzchni 160 mkw. znajduje się na parterze, w atrium północno - wschodnim, tuż przy wejściu od strony Pl. Czystego, w bezpośrednim sąsiedztwie nowo powstającej strefy restauracyjnej.

Etno Cafe. Fot. Mat. pras.

Kawiarnia wyposażona jest w spektakularnie wysokie witryny i miejsca stolikowe od strony Podwala. Pracownicy, jak również odwiedzający Etno Cafe, będą mieli do dyspozycji atrakcyjny ogródek zewnętrzny z widokiem na Park Staromiejski i fosę oraz ogródek wewnętrzny w nowo wyremontowanych wnętrzach Renomy.

Etno Cafe w Renomie. Fot. Mat. pras.

- Tenant-mix Renomy jest unikatowy i zróżnicowany pod względem formatów, a w efekcie jeszcze bardziej atrakcyjny. Chcąc sprostać oczekiwaniom najemców, jak i klientów, stale go poszerzamy i unowocześniamy. Dzięki otwarciu kawiarni pracownicy Renomy oraz mieszkańcy Wrocławia, zyskują kolejny powód do wizyty, a także wyjątkowe miejsce, w którym można spotkać się ze współpracownikami, wypić kawę, czy spędzić przyjemnie czas po pracy.

Dodatkowym udogodnieniem jest zewnętrzny ogródek, który daje możliwość relaksu na świeżym powietrzu. To jednak nie wszystko. Już na jesieni udostępnimy Pedet, strefę gastronomiczno-kulturalną, która wzbogaci ofertę o nowatorskie koncepty restauracyjne. Jestem przekonana, że nowa Renoma stanie się miejscem, do którego odwiedzający będą chętnie wracać, nie tylko przy okazji zakupów, ale także spotkań w gronie rodziny czy znajomych - komentuje Anna Merta, Retail Asset Management & Leasing Director, Globalworth Poland.

Nowe Etno Cafe. Fot. Mat. pras.

Etno Cafe to wrocławska sieć kawiarni, która jako pierwsza polska firma zaczęła importować kawę z Etiopii. Elementem wyróżniającym sieć jest własna, rzemieślnicza palarnia kawy oraz kontrola procesu na każdym etapie, od importu zielonej kawy, przez wypalenie do właściwego zaparzenie kawy metodą tradycyjną i alternatywną. Kawiarnia w swoim menu ma także desery, ciasta świeżo pieczone z naturalnych składników, zestawy śniadaniowe oraz lunchowe. Etno Cafe - polska sieć kawiarni umacnia swą pozycję na lokalnym rynku przejmując wrocławskie kawiarnie Vincent Cafe. Tym samym sieć w samym Wrocławiu będzie miała 14 lokalizacji. Grupa jest właścicielem kawiarni Etno Cafe, jak również palarni kawy i browaru kawowego, w którym powstaje Cold Brew Coffee.



Wchodzimy w trudny proces integracji biznesu, który chwilę potrwa, ale naszym celem jest, aby nowe lokalizacje nabrały pełnego charakteru Etno. Będziemy przyglądać się nowym punktom i konwertować je pod nasz nowy koncept Etno 2.0 z uwzględnieniem specyfiki miejsc, w które wchodzimy. Nowy format Etno mogą już doświadczać Goście Etno we Wrocławiu w lokalizacjach Etno OVO, Etno Piłsudskiego 101, a także od 16 marca Goście naszej nowej kawiarni w Renomie - mówi Karol Żuradzki, CEO grupy Etno Cafe.

Pod koniec marca 2022 roku, do użytku został oddany pierwszy fragment przebudowanej części Renomy - atrium północne wraz ze strefą wejściową od strony ul. Świdnickiej. Odtworzono oryginalny układ bliźniaczych dziedzińców, jakie znajdowały się tam pierwotnie. Oba atria zdobią biało-szare marmury z Portugalii i Turcji, złocone rzeźby słynnych głów, wzorowane na tych z fasady, a także ogromne żyrandole, swoim kształtem nawiązujące do przedwojennych oryginałów w stylu art deco. Projektantem przebudowy jest uznany wrocławski architekt Zbigniew Maćków i jego pracownia.

W efekcie metamorfozy inwestor udostępni Pedet - nową strefę gastronomiczno-kulturalną inspirowaną ideą food hali. Będzie to połączenie wyjątkowej atmosfery historycznego miejsca i unikatowych konceptów gastronomicznych. Renoma zaoferuje także blisko 35 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Przyszli użytkownicy biur będą mieć do dyspozycji m.in. stacje do ładowania samochodów i hulajnóg elektrycznych, które zostaną też udostępnione gościom i klientom, rozbudowaną infrastrukturę rowerową z szatniami, prysznicami i stojakami, a także usługi carsharingu.

Najemcy otrzymają również dedykowaną aplikację Globalworth, dzięki której ich pracownicy skorzystają z bezdotykowego dostępu do biura, przywołają windy przez smartfon, otworzą szlaban do parkingu czy zarezerwują salkę konferencyjną lub miejsce parkingowe. Renoma jest również przyjazna środowisku - obiekt może się poszczycić certyfikatem BREEAM na poziomie Excellent, zasilaniem w 100% zieloną energią oraz certyfikatem WELL Health & Safety 2022.

