Eurocentrum z nową umową najmu

CPI Property Group (CPIPG) podpisał umowę najmu z firmą RW 22 Sp. z o.o., należącą do grupy Nutri Mind. Rezultatem kontraktu będzie otwarcie restauracji „Meet & Eat” w należącym do CPIPG Eurocentrum Office Complex.

CPI Property Group cały czas pracuje nad podniesieniem jakości warunków pracy w swoich biurowcach, prowadząc intensywne działania komercjalizacyjne w przestrzeniach handlowo-usługowych, przynależnych do budynków. Efektem prac jest podpisanie umowy najmu z firmą

RW 22 sp. z o.o., będącą częścią Nutri Mind Group – właściciela sieci restauracji „Meet & Eat”, operujących w prestiżowych biurowcach w Polsce. Restauracja w Eurocentrum Office Complex zajmie powierzchnię ok.1 250 mkw. Jej otwarcie, planowane na kwiecień 2021, zapewni obsługę gastronomiczną nie tylko pracownikom Eurocentrum, ale również gościom z sąsiednich biurowców, należących do portfolio CPIPG, a położonych w korytarzu Alej Jerozolimskich.

- Zaufało nam wiele uznanych firm i korporacji, doceniając naszą kuchnię opartą o świeży wysokojakościowy surowiec oraz pomysłowe i nowatorskie dania. Z każdej potrawy wydobywamy maksimum wartości zdrowotnych i smakowych. Gotujemy jak dla rodziny, tylko w większej skali. Restauracja w tak nowoczesnym i ekologicznym biurowcu jakim jest Eurocentrum będzie dopasowana do idei miejsca i mamy nadzieję – spełni najbardziej wymagające oczekiwania naszych gości – mówi Renata Waśniewska, dyrektor zarządzający Nutri Mind Group.

Eurocentrum Office Complex to jeden z najbardziej „zielonych” biurowców w Warszawie. Powstał w oparciu o zasady zrównoważonego budownictwa. Zastosowano w nim wiele najwyższej jakości, ekologicznych rozwiązań zarówno w obrębie materiałów budowalnych oraz wykończeniowych, jak i systemów budynku. Położony w korytarzu Alej Jerozolimskich kompleks biurowców oferuje 85 100 tys. mkw. GLA klasy A, dostępnych na 15 kondygnacjach. Ponad 1500 mkw. zajmują zielone atria w częściach wspólnych, które wraz z pasażem handlowo-usługowym i innymi udogodnieniami, pozytywnie wpływają na komfort pracowników. Uhonorowany certyfikatem LEED Platinum.

- Podpisanie umowy na otwarcie nowej restauracji to sukces oraz optymistyczna perspektywa na przyszłość. Liczymy, że otwarcie nowoczesnego konceptu gastronomicznego, oferującego szeroki wybór zdrowych i świeżych dań, spotka się z uznaniem naszych najemców po powrotach do biur. Dodatkowym atutem sieci Nutri Mind Group jest zapewnienie optymalnej przepustowości i sprawnej obsługi setek gości w porze lunchowej. W samym Eurocentrum pracuje ok. 7000 osób, a w naszych wszystkich biurowcach w korytarzu Alej Jerozolimskich – 14 000 – komentuje Milena Wasilewska Director of Retail Leasing w CPIPG Polska.

Obecnie CPIPG jest właścicielem 14 biurowców w Warszawie (zarządza właścicielsko trzynastoma z nich), o łącznej powierzchni przekraczającej 314 000 mkw.