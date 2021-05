Europapier Polska w nowej siedzibie

Firma Europapier Polska przeniosła swoją siedzibę do nowoczesnego biurowca West Station, przy Dworcu Warszawa Zachodnia. W analizie rynku i przetargu najemcę reprezentowała firma doradcza Cresa Polska.

Europapier Polska to część grupy Heinzel, która zajmuje wiodącą pozycję na rynku dystrybucji papierów poligraficznych, biurowych, tektury, mediów do reklamy oraz papierów i środków do utrzymania higieny w firmach.

Decyzja o wynajęciu nowego biura została podjęta przez Zarząd w ramach konsekwentnie realizowanej strategii długofalowego rozwoju spółki i wyznaczania standardów w branży.

W analizie rynku i przetargu najemcę reprezentowała firma doradcza Cresa Polska.

- To doskonała lokalizacja do rozwoju biznesu. Jestem przekonany, że zmiana ta poprawi jakość i szybkość komunikacji, zapewni komfort pracy, zintegruje Zespół oraz doda nam energii do dalszego rozwoju sprzedaży i poziomu obsługi naszych Klientów – mówi Marek Cholewa, Prezes Zarządu Europapier Polska.

Biurowce West Station położone są bezpośrednio przy Al. Jerozolimskich i dworcu Warszawa Zachodnia. Lokalizacja pozwala na łatwy dojazd do biura pracowników korzystających z kolei, komunikacji miejskiej i własnych samochodów. Łącznie w biurowcach West Station I i II mieści się ponad 60 tys. mkw. powierzchni biurowej.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Klient zdecydował się zainwestować, aby Zespół, który był dotąd rozproszony pomiędzy biurami w Tczewie, Błoniu i Warszawie, pracował razem i w nowoczesnych standardach. My znaleźliśmy dla niego idealne miejsce – mówi Martyna Balcer, Associate Director w dziale reprezentacji najemców biurowych w firmie Cresa Polska. – Jest to ważny moment w historii Europapier Polska. Cieszymy się, że po udanych negocjacjach kontraktu na wynajem powierzchni magazynowej dla tej firmy, znów mogliśmy pomóc w osiągnięciu celów biznesowych Klienta – dodaje ekspertka.