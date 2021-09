Europejski Kongres Gospodarczy odlicza dni do startu. Ostatni dzwonek dla rejestracji na udział stacjonarny!

Rejestracja na udział stacjonarny w kongresie zakończy się 17 września, fot. PTWP









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 17 wrz 2021 09:50

Już tylko do piątku (17 września) do godziny 15 można zarejestrować się na stacjonarny udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym (European Economic Congress – EEC) w Katowicach. To największa impreza biznesowa w Europie Środkowej, trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem najważniejszych osobistości świata polityki, biznesu, nauki, ekonomii, samorządu.