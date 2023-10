Cellnex Poland - wiodący operator bezprzewodowej infrastruktury telekomunikacyjnej i nadawczej w Europie – wybrał na swoją katowicką siedzibę biurowiec Silesia Star należący do Globalworth.

Nowe biuro Cellnex Poland zajmie blisko 1100 mkw. w biurowcu Silesia Star.

Biuro znajdzie się na szóstym piętrze obiektu.

Magdalena Mikuła: Jestem przekonana, że katowicka Gwiazda, to idealne miejsce do pracy i rozwoju biznesu.

- Wybór Silesia Star przez Cellnex Poland to dla nas nie tylko bardzo dobra wiadomość, ale również potwierdzenie atrakcyjności oferty powierzchni w biurowcu, który jest nie tylko własnością Globalworth, ale również zarządzany przez naszych ekspertów. Lokalizacja i bliskość Katowickiej Strefy Kultury, to niewątpliwe atuty Silesia Star docenione przez Cellnex Poland. Jestem przekonana, że nowy najemca doceni także zrównoważone środowisko pracy w nowoczesnych warunkach. Biurowiec oferuje zielone tarasy dostępne z biur, czy kantynę. Dzięki ciekawej architekturze budynek doskonale wpisuje się w otoczenie, stając się jednocześnie ozdobą centrum miasta. Jestem przekonana, że katowicka Gwiazda, to idealne miejsce do pracy i rozwoju biznesu - mówi Magdalena Mikula, Asset Management & Leasing Manager w Globalworth Poland.

- Wybierając nowe biuro dla Cellnex Poland w Katowicach braliśmy pod uwagę jego atrakcyjną lokalizację, która ułatwi pracownikom dojazd do pracy oraz fakt, że jest to nowoczesny budynek, spełniający wszelkie najnowsze standardy dotyczące warunków pracy. Przyjazna forma kompleksu, w którym będziemy mieli do dyspozycji zielony dziedziniec, tereny wspólne zapewniające możliwość współpracy i relaksu oraz przydatne usługi usytuowane w pobliżu sprawiła, że zdecydowaliśmy się na wybór właśnie tego miejsca - mówi Małgorzata Rozwałka-Tłok, People Director w Cellnex Poland.

