Europejski Zielony Ład: przed nami fala renowacji

Co tak naprawdę oznacza Europejski Zielony Ład dla branży budowlanej i deweloperskiej - o tym dla PropertyNews.pl mówi dr Jacek Michalak, wiceprezes zarządu ds. rozwoju w firmie Atlas.

Zapowiadane zmiany w związku z Europejskim Zielonym Ładem będą dotyczyć praktycznie każdego obszaru funkcjonowania polskiej gospodarki.

Pandemia COVID zdezorganizowała światowe rynki, a my – jako państwa – potrzebujemy nowych narzędzi do działania i pójścia w kierunku nowej, ekologicznej i wydajnej gospodarki.

Każda zmiana wiąże się z wprowadzaniem nowych regulacji, co niejednokrotnie powoduje wzrost kosztów inwestycji.

Europejski Zielony Ład, czyli dokument, który został przyjęty przez Komisję Europejską w 2019 roku ma przyspieszyć realizację celów środowiskowych, jakie stawia przed sobą Unia.

Jacek Michalak, wiceprezes zarządu ds. rozwoju w firmie Atlas

- Za pomocą EZŁ po raz pierwszy powiedziano, że Europa do 2050 roku powinna osiągnąć zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto. Jednocześnie wszystkie działania powinny być prowadzone w taki sposób, aby oddzielić wzrost gospodarczy od zużywania zasobów naturalnych. Kolejny cel tego dokumentu jest taki, aby wyrównać poziom pomiędzy regionami europejskimi poprzez przeznaczenie dodatkowych środków finansowych dla najbardziej potrzebujących. Chociaż Europejski Zielony Ład powstawał w momencie, gdy na świecie nie było jeszcze pandemii COVID 19 – to może on pomóc wyjść z zapaści, w jakiej znalazł się świat, w tym Unia Europejska - mówi dr Jacek Michalak, wiceprezes zarządu ds. rozwoju w firmie Atlas. - EZŁ będzie finansowany ze środków pochodzących z nowego siedmioletniego budżetu UE oraz dodatkowo jedna trzecia środków przeznaczonych na inwestycje w ramach planu odbudowy NextGenerationEU zostanie przeznaczona na powstrzymanie zmiany klimatu i degradacji środowiska. Nigdy wcześniej na kwestie środowiskowe nie przeznaczano tak dużych pieniędzy. Europejski Zielony Ład powinien poprawić dobrostan i stworzyć lepszą bazę dla przyszłych pokoleń. Mowa tutaj, między innymi, o czystym powietrzu, aspektach zdrowotnych, glebie, ale także o energooszczędnych budynkach - wylicza.

Przed nami fala renowacji

