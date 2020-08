Ewolucja czy rewolucja? Jak zmienia się rynek powierzchni biurowych na przykładzie wrocławskiego kompleksu Promenady Business Park

Jak kształtuje się lokalny rynek powierzchni komercyjnych? Czego szukają najemcy i jakie zmiany czekają branżę? A przede wszystkim – czy to dobry czas na inwestowanie w nieruchomości komercyjne? Odpowiedzi na te pytania szukamy na przykładzie TRUDO Sp. z o.o., spółki posiadającej w swoim portfelu między innymi zlokalizowany we Wrocławiu kompleks biurowców Promenady Business Park.

Wrocławski rynek nieruchomości komercyjnych rozwija się stabilnie, pomimo okresu transformacji obejmującego formułę pracy biurowej, czy też szerzej – stylu życia pracowników, przekładającego się na zmiany modelu pracy zawodowej. Raporty podsumowujące drugi kwartał bieżącego roku pokazują, że ani właściciele kompleksów biurowców, ani najemcy nie podejmują nerwowych ruchów. Tendencję tę potwierdzają sami zainteresowani.

- Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi najemcami – mówi Krzysztof Hołub, Prezes Zarządu TRUDO Sp. z o.o., do której należy między innymi kompleks biurowców Promenady Business Park – Zwłaszcza na początku pandemii dużo rozmawialiśmy, starając się na nowo zdefiniować potrzeby firm korzystających z naszych przestrzeni. Wiemy już, że sytuacja naszych najemców jest stabilna i nie dostrzegają oni zagrożenia dla swojego dalszego rozwoju. Przeciwnie, umowy najmu są przedłużane, a nawet rozszerzane, co jest dla ważnym sygnałem, że pomimo licznych opinii, 2020 rok to niezły czas na dalsze inwestowanie. To jednak nie oznacza, że model pracy się nie zmieni, a co za tym idzie, pewnej ewolucji nie będą podlegać także obiekty komercyjne.

Na co zwracają uwagę najemcy szukający przestrzeni biurowej we Wrocławiu? - Atutem okazuje się być lokalizacja naszej inwestycji – tłumaczy Krzysztof Hołub. – Promenady znajdują się w pobliżu centrum, ale na tyle daleko, że osoby, które tu pracują, nie odczuwają niedogodności związanych z natężonym ruchem, brakiem powierzchni parkingowych czy złej jakości powietrzem. Pracodawcy potrzebują nowych argumentów, by przekonać członków zespołów do przyjścia do pracy. Takim argumentem jest na pewno dobrze skomunikowana lokalizacja – to jednak za mało. Dla naszych obecnych i potencjalnych najemców ważna jest między innymi bezpośrednia bliskość nadodrzańskich terenów rekreacyjnych, a przede wszystkim rozbudowana oferta usług.

