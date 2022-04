Eximius Park z certyfikatem Wellbeing Quality

23 marca podczas corocznej konferencji "Wellbeing w praktyce”, Eximius Park odebrał certyfikat Wellbeing Quality. Park został wyróżniony za stworzenie przestrzeni do pracy oraz rozwoju lokalnych firm i ich pracowników.

Eximius Park w Zabierzowie w województwie małopolskim z certyfikatem Wellbeing Quality.

Podczas audytu wskazano m.in. na wspieranie najemców na różnych etapach rozwoju korporacyjnego w ramach jednej lokalizacji.

Zwrócono również uwagę na rozwiązania prozdrowotne, które oferuje Eximius Park oraz zwrot w kierunku work-life balance.

Certyfikat Wellbeing Quality potwierdza jakość usług oferowanych przez obiekt oraz pozytywny wpływ na dobrostan ludzi, którzy z tych usług korzystają. Audyt prowadzony w ramach procesu certyfikacji obejmuje badanie różnorodnych aspektów funkcjonowania organizacji.

Wellbeingowe miejsce pracy i relaksu

Wpływ na wellbeing oceniany jest w sześciu obszarach, opracowanych przez Wellbeing Institute: świadomość, zdrowie, kultura organizacyjna, relacje, miejsce pracy, systemy i procesy.

- Eximius Park został doceniony we wszystkich sześciu kategoriach za to, że tworzy wellbeingowe miejsce pracy, dostarczając odpowiednie narzędzia i możliwości dla najemców oraz proponuje rozwiązania, które umożliwiają im jako pracodawcom dbałość o dobrostan swoich pracowników– mówi Agata Pelc, dyrektor zarządzający w Wellbeing Institute.

- Warto wspomnieć również o dopasowywaniu oferty do potrzeb biznesu i pracowników, zarówno w trakcie przygotowywania docelowej powierzchni, jak i całego okresu najmu. Istotne jest również wspieranie klientów na różnych etapach rozwoju korporacyjnego w ramach jednej lokalizacji - od przestrzeni coworkingowej do przestrzeni w całym budynku, co wielokrotnie wskazywali najemcy podczas rozmów – dodaje Anna Dziadkowiec, Workplace Partner w Workplace Team, audytorka certyfikatu.

Eximius Park stawia filozofię na work-life balance

W procesie audytu podkreślono także wprowadzanie do oferty niecodziennych rozwiązań prozdrowotnych, takich jak Eximius Boost Back – program będący rozszerzeniem standardowej oferty benefitowej, a także letniej strefę Outdoor Office i angażowanie swoich partnerów w działalność CSR. Eximius Park posiada także zewnętrzną strefę sportu i rekreacji z wielofunkcyjnym boiskiem oraz strefami wypoczynkowymi. Wyróżnikiem kompleksu jest także wyznawana filozofia work-life balance, realizowana w codziennych działaniach biznesowych.

- W Eximius Parku koncentrujemy się na ludzkich potrzebach już na poziomie infrastruktury – mówi Katarzyna Peto-Ziemkiewicz, dyrektor operacyjny Eximius Parku. - Wiemy, że każdy z nas może wydajnie i kreatywnie realizować swoje obowiązki tylko wtedy, gdy dobrze się czuje, dlatego zadbaliśmy o udogodnienia, dzięki którym łatwo połączyć swoje służbowe obowiązki z realizacją pasji w przyjemnym otoczeniu.