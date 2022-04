EY, Eltel Networks, UPC i PGS Software zostają w Tryton Business House w Gdańsku

Umowy najmu w Tryton Business House przydłużyli: EY (547 mkw), Eltel Networks (1029 mkw), UPC (166 mkw.) i PGS Software (1878 mkw.).

Właścicielem i zarządcą Tryton Business House jest Globalworth.

Gdański biurowiec jest w trakcie metamorfozy, jej celem jest zwiększenie komfortu najemców.

- Najemcy doceniają nasz model zarządzania właścicielskiego, dzięki któremu przez cały czas mogą współpracować z właścicielem obiektu na każdym poziomie i etapie umowy. Do tego dochodzi znakomita lokalizacja w centrum Gdańska, obok Starego Miasta i dynamicznie rozwijającej się nowej dzielnicy na terenach postoczniowych, dogodne połączenia komunikacyjne oraz wysokiej jakości przestrzeń biurowa. W najbliższym czasie planujemy również m.in. renowację częsci wspólnych – zapowiada Maciej Gołębiewski, Asset Management & Leasing Director.

W marcu w budynku zainstalowano stacje do ładowania samochodów elektrycznych (Elocity) oraz hulajnóg i rowerów elektrycznych (E-ON). W planach jest również wyposażenie najemców w dedykowaną aplikację Globalworth, dzięki której ich pracownicy skorzystają z bezdotykowego dostępu do biura, przywołają windy przez smartfon, otworzą szlaban do parkingu czy zarezerwują salkę konferencyjną lub miejsce parkingowe.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Ponad 5 lat temu zdecydowaliśmy się ulokować nasze gdańskie biuro w Trytonie, bo zależało nam na stworzeniu jak najlepszych warunków dla pracowników PGS Software. Pomimo, że model pracy zmienił się w tym czasie diametralnie i praca hybrydowa zagościła u nas na stałe, to biuro jako miejsce spotkań nabrało tylko znaczenia. Nasze biuro jest doskonale powiązane siecią komunikacyjną i wplecione w tkankę miasta, przez co usługi, baza hotelowa i rozrywka dostępne są w odległości kilku minut spaceru. To ma niebagatelne znaczenie dla ekologii. Doceniają to zarówno pracownicy, jak i klienci PGS Software – mówi Grzegorz Widziszowski, Head of Development w PGS Software.

Tryton Business House to budynek biurowy oferujący 25,5 tys. mkw. biur i powierzchni usługowych, znajdujący się przy ulicy Jana z Kolna, w sąsiedztwie Stoczni Gdańskiej i Europejskiego Centrum Solidarności. Nieruchomość składa się z dwóch 6-piętrowych budynków i 11-piętrowej dominanty, połączonych ze sobą zadaszonymi pasażami umożliwiającymi komunikację bez wychodzenia na zewnątrz. Obiekt posiada certyfikat BREEAM na poziomie Excellent oraz korzysta w 100 proc. z zielonych źródeł energii.

Centralna lokalizacja Tryton Business House zapewnia dostęp do środków komunikacji miejskiej (autobusy, tramwaje) oraz umożliwia dojazd do innych części miasta. Obiekt oddalony jest od Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy zaledwie o około 20 minut jazdy samochodem. Biurowiec posiada podziemny parking samochodowy z 262 miejscami postojowymi oraz infrastrukturę dla rowerzystów: zadaszone stanowiska rowerowe i szatnie z prysznicami.