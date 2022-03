EY nie będzie już obsługiwać żadnych rosyjskich klientów rządowych, przedsiębiorstw państwowych ani podmiotów i osób objętych sankcjami na całym świecie.

"W świetle narastającej wojny globalna organizacja EY nie będzie już obsługiwać żadnych rosyjskich klientów rządowych, przedsiębiorstw państwowych ani podmiotów i osób objętych sankcjami na całym świecie. EY rozpoczął restrukturyzację swojej rosyjskiej firmy członkowskiej, aby oddzielić ją od globalnej sieci" - czytamy w komunikacie.

"Nie jest to coś, co lekceważymy. Jest to bolesne, ponieważ mamy w Rosji ponad 4700 kolegów, którzy są częścią naszej globalnej sieci od ponad 30 lat i pracują ramię w ramię z naszymi kolegami z całego świata, Europy Wschodniej i Ukrainy. Przechodząc przez tę zmianę, będziemy pracować nad wspieraniem tych współpracowników, a także naszych klientów w wypełnianiu naszych zobowiązań prawnych i zobowiązań" - podano w informacji.

"Ponieważ szokująca i odrażająca wojna na Ukrainie wciąż się eskaluje, naszym priorytetem nadal jest bezpieczeństwo naszych ludzi na Ukrainie, w Europie Wschodniej i całym regionie oraz aktywne wspieranie poszkodowanych. Nadal wspieramy naszych 700 kolegów z EY w zakresie wsparcia finansowego, relokacji, transportu i usług imigracyjnych. Ponadto cała światowa rodzina EY zebrała się, aby zaoferować wsparcie uchodźcom, w tym pomoc logistyczną, pracę wolontariacką i darowizny finansowe dla szerszej społeczności ukraińskiej" - czytamy.

EY to międzynarodowy koncern świadczący usługi doradcze i audytorskie z główną siedzibą w Londynie.