Fabryka Norblina z pierwszym automatycznym podziemnym parkingiem dla rowerów

Nowoczesny, całodobowy i ogólnodostępny parking zostanie zrealizowany w autorskim systemie Biceberg, który jako jedyny pozwala rowerzystom na w pełni bezpieczne przechowanie pojazdu wraz z wyposażeniem tj. kask, koszyk czy bagaże. System uruchamiany będzie za pomocą karty zbliżeniowej lub smartfona i przywoła do użytkownika kabinę, w której trzeba będzie umieścić rower oraz pozostałe przedmioty do przechowania. Szczelnie zamknięty boks za pomocą specjalnego mechanizmu zostanie później wprowadzony na wielopoziomowy parking podziemny. Cała operacja zajmie niecałe 15 sekund. System jest w pełni bezpieczny i do zera redukuje możliwość omyłkowego wydania roweru niewłaściwej osobie. Jego zaletą jest także brak konieczności przypinania jednośladu - zamknięta komórka porusza się po takich trajektoriach, że pozostaje on cały czas w tej samej pozycji, w jakiej został początkowo ustawiony.

– Jesteśmy dumni i nie możemy się doczekać, kiedy oddamy użytkownikom Fabryki Norblina to nowoczesne i bezpieczne rozwiązanie. Automatyczny podziemny parking rowerowy to także odpowiedź na jedno z wyzwań, z którym mierzymy się podczas rewitalizacji – czyli ograniczoną ilością miejsca. Ze względu na historyczne zabudowania, które wytyczają nam układ wewnętrznych uliczek, chcemy pozostawić je otwartymi pasażami dla pieszych. System podziemnego parkowania pozwoli nam na zaoszczędzenie powierzchni. Na zewnątrz będzie widoczna jedynie niewielka, estetycznie dopasowana do fabrycznego otoczenia stacja dokująca, natomiast cały mechanizm i przechowywanie pojazdów odbywać się będzie w podziemiach - mówi Kinga Nowakowska, dyrektor operacyjny i członek zarządu Grupy Capital Park.

Parking umiejscowiony został w sąsiedztwie dwóch zabytkowych budynków, od strony ul. Żelaznej, niedaleko historycznego wejścia na teren fabryki. Jego obudowę stanowić będzie podziemna żelbetowa konstrukcja w kształcie cylindra, o wewnętrznej średnicy blisko 9 m i głębokości ponad 6 metrów. Ze względu na bliskość zabytkowych zabudowań oraz wysokie ciśnienie wody gruntowej, konstrukcja została dodatkowo pogrubiona i wzmocniona, a wokół niej wykonano umocnienia techniką jet grouting, aby ustabilizować grunt i zapewnić pełną szczelność systemu. Zewnętrzna część parkingu zaprojektowana została tak, by wizualnie korespondować z fabrycznym otoczeniem, a dzięki częściowemu przeszkleniu pracę mechanizmu będzie można obejrzeć. W pewien sposób nawiąże to także do pracy maszyn fabrycznych, które wypełniały kiedyś ten kompleks.