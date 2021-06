Fabryka Norblina z ważnym najemcą. ISS zajmie całe piętro w biurowcu Galwan

Firma ISS World Services (ISS) wynajęła ponad 4 tys. mkw. powierzchni biurowej w Fabryce Norblina.

Rewitalizacja Fabryki Norblina, zlokalizowanej w samym sercu warszawskiej Woli, powoli dobiega końca.

Na ponad 65 tys. mkw. powierzchni 41 tys. mkw. zajmą nowoczesne powierzchnie biurowe klasy A+, a pozostałe 24 tys. mkw. wypełnią koncepty rozrywkowe, kulturalne, gastronomiczne, usługowe czy handlowe.

Od grudnia 2021 roku całe trzecie piętro w budynku Galwan stanie się stałą lokalizacją dla nowo powstałej centrali ISS w Warszawie.

– Postawiliśmy sobie ambitne cele związane z centralą w Warszawie. Wierzymy, że lokalizacja w zrewitalizowanym centrum biznesu oraz dynamiczne i międzynarodowe otoczenie sprawią, że Fabryka Norblina doskonale wpisze się w nasze założenia – mówi Olivier Gaspar, Head of GSS & ISS Hub Warsaw.

W procesie wynajmu ISS reprezentowała firma doradcza Colliers.

– O ulokowaniu siedziby w Fabryce Norblina przez firmę ISS przesądziła nietuzinkowość oraz oryginalność projektu, a także doskonała lokalizacja. Mimo że transkcja została przeprowadzona w trudnym czasie pandemii, chęć współpracy oraz ogromne zaagnażowanie wszystkich stron doprowadziły do jej satysfakcjonującego zakończenia – mówi Bianka Kuchcińska, associate director w Dziale Powierzchni Biurowych w Colliers.

Grupa Capital Park samodzielnie zarządza budowanymi przez siebie obiektami i ma wieloletnie doświadczenie w kreowaniu przyjaznych i sprawnie funkcjonujących miejsc w duchu placemakingu. Realizuje w nich swój autorski program Biuro+, zakładający ponadstandardowe i kreatywne podejście do asset managementu. Jego flagowymi wyróżnikami są wysokiej jakości architektura oraz intuicyjne, komfortowo zaaranżowane wnętrza, promocja sportu, kultury i sztuki, a także wachlarz usług dodatkowych, m.in. platforma do carpoolingu, concierge czy office doctor – pomoc wykwalifikowanej obsługi medycznej wraz z karetką. Ze względu na unikatowy charakter Fabryki i jej przestrzeń – ponad 65 tys. mkw. powierzchni komercyjnej na 2 ha pofabrycznego terenu, będzie to flagowa inwestycja w portfolio Grupy. Poziom komercjalizacji powierzchni biurowej w Fabryce Norblina przekroczył poziom 80 proc.