Fabryka Pełna Życia w Dąbrowie Górniczej nabiera smaku

Fabryka Pełna Życia to rewitalizacyjny projekt mixed-use i wyczekiwany w Dąbrowie Górniczej centralny rynek. Teren dawnej fabryki obrabiarek wypełni się biurami, mieszkaniami i usługami, w tym Strefą Smaku. Miejska spółka ogłosiła właśnie przetarg na trzyletnią dzierżawę dla stacjonujących tam dwóch food trucków oraz pięciu kontenerowych punktów gastronomicznych. Industrialny foodhall ma być przedsmakiem docelowego konceptu – ulokowanego w hali H3 Zagłębiowskiego Rynku Smaków.

Lokale mają działać w sąsiedztwie pierwszego wyremontowanego budynku - dawnego warsztatu elektrycznego. Dziś pełni funkcję centrum kulturalno-wystawienniczego, nazywanego Warsztatem Fabryki.

– Koncepty gastronomiczne stworzą całoroczną Strefę Smaków. Znajdzie się w niej m.in. scena, na której będą organizowane koncerty lub transmisje sportowe. Niecodzienny klimat stworzy konstrukcja z wyremontowanych i oświetlonych suwnic, na której rozłożone zostaną żagle. Teren dookoła uporządkujemy. Chcemy uatrakcyjnić tę przestrzeń dla przyszłych dzierżawców i pokazać im, że możemy być partnerami. To szczególnie ważne, ponieważ Dąbrowa Górnicza ma niski potencjał gastronomiczny – przyznaje Wojciech Czyżewski, prezes spółki Fabryka Pełna Życia.

Strefa Smaków jest tymczasowym rozwiązaniem rewitalizacyjnym. Industrialny foodhall ma być przedsmakiem docelowego rozwiązania.

– Zaprosimy do niej mieszkańców regionu, aby się przyzwyczaili do tego, że podobne koncepty gastronomiczne zadomowią się na dłużej w stojącej obok hali H3, która po rewitalizacji stanie się Zagłębiowskim Rynkiem Smaków. Obiekt wyróżnia się przepiękną stalowo-drewnianą konstrukcją. Będziemy go rewitalizować w pierwszej kolejności. Zamierzamy bowiem w pierwszym etapie remontować budynki, które wytyczą nowy rynek Dąbrowy Górniczej – tłumaczy Wojciech Czyżewski.

Dalej w artykule:

• Kiedy zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie projektu budowlano–wykonawczego Fabryki Pełnej Życia?

• Kiedy zakończą się prace rozbiórkowe dużego biurowca przy ul. Kościuszki?

• Prezes spółki Fabryka Pełna Życia Wojciech Czyżew o poszukiwaniach dzierżawcy hali H1, w której planowany jest browar rzemieślniczy z restauracją.

• Czy planowany butikowy hotel mieszczący około 30 pokoi zaspokoi potrzeby również zaprojektowanej dużej hali wystawienniczo-targowej?

• Za ile lat zakończy się budowa Fabryki Pełnej Życia?