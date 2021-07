Fabryka Porcelany powiększy powierzchnię biurową i usługową

Dodano: 06 lip 2021 10:35

Najemcy uciekają z galerii handlowych i biurowców do Fabryki Porcelany w Katowicach. Śląski obiekt mixed-use planuje powiększenie. - Szacujemy, że w ciągu półtora roku przybędzie nam ok. 20 tys. mkw. powierzchni do wynajęcia - tłumaczy Rafał Wyszyński, prezes Fundacji Giesche zarządzającej Fabryką Porcelany.