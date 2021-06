Fabryka PZO zyska nowego najemcę

Pod koniec 2021 roku do nowego biura, zlokalizowanego na warszawskiej Pradze Południe, przeniesie się Zarząd Transportu Miejskiego, który zajmie powierzchnię biurową budynku oraz towarzyszące powierzchnie usługowe i magazynowe.

Prawa strona Wisły, jest stale aktywizowana przez nowe podmioty.

Rosnąca aktywność deweloperów mieszkaniowych dopełnia trendu, który rozwija się od kilku lat w tym rejonie miasta.

Inwestycja firm Cain International oraz White Star Real Estate przywraca świetność dawnej fabryce.

Fabryka PZO to historyczny budynek, zlokalizowany w sercu Pragi, na terenie zrewitalizowanych Polskich Zakładów Optycznych. W ramach działań dewelopera w tym kwartale ulic powstaje również graniczący z PZO kolejny budynek biurowy PZO II oraz projekt mieszkaniowy oferujący 121 lokali mieszkalnych w kameralnej inwestycji dedykowanej rodzinom i młodym osobom. Dodatkowo, w kompleksie znajdzie się nowatorki koncept Food Hall’u z wyselekcjonowanymi lokalami gastronomicznymi, kawiarnia, restauracja, a także nowoczesna siłownia. Inwestycje White Star Real Estate zmieniają obraz tego mikroregionu z wielką korzyścią dla mieszkańców oraz pracowników. Na Kamionku powstaje miejsce, które jednocześnie zanurzone jest w przeszłości, ale i nie ukrywa, że przynależy do XXI w.

- Napływ nowych firm i usług stopniowo zmienia charakter Pragi, a rosnący trend biznesowego rozwoju prawej strony Wisły napędza rynek mieszkaniowy oraz rozwój inwestycji komercyjnych. Dostrzegając potencjał tej dzielnicy realizujemy w tej części miasta nowe projekty biurowe oraz mieszkaniowe - Fabryka PZO, PZO 2, czy zrealizowana już przed kilkoma laty Praga 306. Analogiczne do zrealizowanych przez nas inwestycji chcemy kreować w miejscach wartość dodaną, poprzez rewitalizację terenów dotychczas wyłączonych z użytku. Dlatego też wokół PZO, PZO II i projektu mieszkaniowego zaprojektowaliśmy atrakcyjną aranżację terenów zielonych oraz małej architektury, które będą idealnym dopełnieniem dla szerokiego spektrum usług i funkcji lifestyle’owych, które są długo oczekiwane przez mieszkańców tej wyjątkowej dzielnicy. Bardzo ważny jest dla nas aspekt uczestnictwa w rozwoju Pragi, jako dzielnicy doskonale skomunikowanej z Centrum Warszawy, a wciąż mającej wiele do zaoferowania mieszkańcom, ale też inwestorom. Wierzymy, że PZO stanie się przykładem projektu, który nie tylko przywrócono do świetności ale przede wszystkim przekształcono w obiekt wartościowy dla życia codziennego mieszkańców Warszawy – dodaje Bartosz Prytuła, Managing Partner w White Star Real Estate.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Warszawa jest jednym z wiodących ośrodków rozwoju i innowacji w Europie, z mocnym popytem na powierzchnie mieszkalne i biurowe. Sprzedaż wszystkich lokali mieszkalnych oraz wynajęcie powierzchni handlowej w Fabryce PZO jest silnym potwierdzeniem, nie tylko nieustającej atrakcyjności Warszawy, ale także jej dalszego rozwoju w gospodarce postpandemicznej - mówi Richard Pilkington, Head of European Real Estate w Cain International.