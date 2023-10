Oddział firmy Deloitte będzie nadal zajmować 1 400 mkw. powierzchni na najwyższym, 14. piętrze Face2Face Business Campus, które gwarantuje pracownikom doskonały widok na miasto. Biuro w Katowicach świadczy usługi doradztwa podatkowego, audytu, doradztwa gospodarczego, zarządzania ryzykiem, doradztwa finansowego oraz porad prawnych.

Katowice to nowoczesna metropolia i silny ośrodek gospodarczy, który stwarza doskonałe warunki do prowadzenia biznesu. Podpisane przez czterech najemców umowy to najlepszy przykład, że nasi klienci czują się tutaj dobrze i chcą dalej się rozwijać w śląskiej stolicy - mówi Wojciech Mazur, Senior Leasing Manager w Echo Investment.