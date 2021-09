Facebook otworzył centrum operacyjne na Europę Środkowo-Wschodnią w Gdańsku

Społecznościowy gigant otworzył swoje centrum operacyjne w Oliwie. W pierwszym okresie stworzonych zostało 80 miejsc, a do 2023 roku zespół rozszerzy się do 500 osób. Oddział zajmować się będzie wsparciem firm z sektora MŚP w zakresie ich kampanii promocyjnych na Facebooku i aplikacjach z nim powiązanych.

Nowo otwarte centrum operacyjne zajmie się doradztwem dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie ich kampanii marketingowych, rekrutacyjnych i sprzedażowych. Początkowo świadczyć będzie wsparcie w językach polskim i rosyjskim, a docelowo również w językach czeskim, węgierskim, rumuńskim, niemieckim i angielskim. Wsparcie obejmować będzie wszystkie platformy komunikacyjne i społecznościowe zarządzane przez Facebooka: facebook, WhatsApp, Instagram i Messenger. Zarządzaniem lokalnym biurem zajmie się firma Telus International.

- Cieszymy się, że Telus International rośnie w Olivii – to nasz rezydent od wielu lat – i jesteśmy wdzięczni za zaufanie i kolejne ekspansje – mówi Maciej Kotarski, dyrektor działu komercjalizacji Olivia Centre. Jeszcze bardziej cieszymy się sukcesem naszego rezydenta – tym, że jeden z najbardziej znanych brandów konsumenckich na świecie oficjalnie ogłosił współpracę z Telus, i to współpracę nakierowaną na rozwój biznesu, czyli małe i średnie firmy oraz reklamodawców. Olivia jest najbardziej prestiżową destynacją dla biznesu w Polsce Północnej, a ze względu na skalę i możliwości wzrostu jest najczęściej wybierana przez największe firmy światowe na lokalizację swoich centrów operacyjnych. Z olbrzymią satysfakcją odbieramy to, że kolejny rezydent Olivii będzie prowadził stąd obsługę całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Nasze centrum rozwijamy właśnie z myślą o tym, aby zapewnić praktycznie dowolną skalę ekspansji takim rezydentom i ten przykład doskonale to ilustruje.

Nowa umowa to kolejny duży kontrakt na najem, jaki w ostatnich miesiącach został dopięty w Olivii. W ubiegłym roku rekordowa umowa najmu opiewała na 15 tys. mkw. powierzchni biurowej. Był to największy na Pomorzu kontrakt na najem w 2020 roku, a zarazem drugi największy w 10-letniej historii tego projektu biurowego w Oliwie.

Poza Facebookiem, w Olivii dotychczas swoje biura otworzyły w jej przestrzeniach takie giganty jak Amazon, Sii, Epam, InfoShare, InfoShare Academy, a swoje biura ma tam również centrum IT Nordei. To właśnie w Olivia Centre Amazon rozwija stworzony w Trójmieście syntezator mowy Ivona, służący do inteligentnego odczytywania treści czy też rozpoznawania wymawianych komunikatów. To również tutaj ma swoje biura InfoShare, organizator największych w Europie Środkowo-Wschodniej konferencji środowiska IT, a ich InfoShare Academy szkoli kolejne pokolenia programistów.