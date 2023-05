Fala wyburzeń biurowców. Przy ul. Marynarskiej 10 na Służewcu trwa wyburzanie biurowca typu Lipsk, którego korzenie sięgają desek kreślarskich w dawnej NRD. To nie jedyna "biurowa rozbiórka" w ostatnim czasie.

Przy ul. Marynarskiej 10 na Służewcu trwa rozbiórka drugiego już budynku, którego korzenie sięgają desek kreślarskich w dawnej NRD.

W miejscu podobnego biurowca nieopodal, po rozbiórce starego budynku powstał kompleks biurowców, za których inwestycję odpowiada Ghelamco.

Obecnie już w zaawansowanym stadium trwa rozbiórka drugiego budynku typu Lipsk.

Znikające Lipski to nie jedyne wyburzane biurowce w Warszawie: trwa rozbiórka Atrium International i "szkieletora" EuRoPol Gazu.

Trend wyburzania starych biurowców jest również widoczny w innych miastach, jak Łódź czy Wrocław.

- Sprawdziłem. Biurowiec przy Marynarskiej 10 to ostatni biurowiec typu Lipsk na Służewcu - powiedział "Wyborczej" Jakub Kompa, prezes stowarzyszenia Lepszy Służewiec.

To także jeden z symboli całkowitej przemiany tej dzielnicy Warszawy, w której za chwilę trudno będzie znaleźć śladu peerelowskiej historii architektury biurowej.

Lipsk to typ biurowców, które w Polsce budowano od początku lat 70. poprzedniego wieku. Podobne konstrukcje można było spotkać we wszystkich niemal krajach demokracji ludowej. Pełniły funkcję biur, ale służyły także jako budynki mieszkalne.

Wyśmiewane czasami za powtarzalność formy, budynki mieszkalne i komercyjne pochodzące ze wschodnioniemieckich pracowni, dołączyły do grona obiektów definiujących krajobraz dzielnic biurowych państw dawnego bloku wschodniego. Na ich tle jednak polskie realizacje projektów Lipsk wyróżniały się żywą kolorystyką i odbiegały od sztampowych budynków dużych miast.

Dziś jeszcze budynki tego typu są obecne w Polskich miastach, ale architekci i konserwatorzy już zwracają uwagę, by pamiętać przed planami kolejnych wyburzeń o historycznej wartości tamtej architektury.

Coraz więcej biurowców w Polsce idzie do rozbiórki

Wyburzanie biurowców typu Lipsk w Warszawie to nie jedyna rozbiórka w stolicy. Rozbiórki dotyczą zresztą często znacznie młodszych budynków. Przy ul. Jana Pawła II 23 trwa rozbiórka Atrium International. Prace prowadzi Strabag Real Estate. W jego miejscu powstać ma kompleks dwóch budynków Upper One z 34-piętrową wieżą. Z kolei na Bielanach trwa rozbiórka "szkieletora", czyli niedokończonego biurowca EuRoPol Gazu, którego stawianie ruszyło w 2000 roku. W jego miejscu mają powstać bloki mieszkalne.

Warszawa to zresztą nie jedyna lokalizacja, z której znikają stare biurowce. Na przykład ze ścisłego centrum Łodzi zniknie biurowiec Philipsa. Warszawski deweloper Prime Łódź 1 zapowiada powstanie od 600 do 900 mieszkań i ok. 2 tys. mkw. lokali użytkowych. Z kolei z mapy Wrocławia zniknął dawny biurowiec Impela. W jego miejscu Develia wybuduje mieszkania, które mają być gotowe w I półroczu 2025 roku.

