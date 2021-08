Farmaceutyczny gigant wchodzi do Centrum Południe

Boehringer Ingelheim, jedna z 20 wiodących firm farmaceutycznych na świecie, wprowadzi się do wrocławskiego kompleksu biurowego

Boehringer Ingelheim Business Services Poland dołączy do grona najemców Centrum Południe, wrocławskiego kompleksu biurowego realizowanego przez Skanska.

Na początku 2022 roku firma zajmie blisko 2 800 mkw. nowoczesnej i zrównoważonej powierzchni biurowej, zaprojektowanej z myślą o bezpieczeństwie i zdrowym środowisku pracy.

Podczas procesu transakcyjnego przyszłemu najemcy doradzała firma CBRE.

Centrum Południe to wieloetapowy projekt, który docelowo zaoferuje 85 tys. mkw. powierzchni biurowej, handlowej i usługowej. Pierwsza faza o powierzchni 27 600 mkw., oddana do użytku w lipcu 2020 roku, otrzymała właśnie prestiżowy certyfikat LEED Core&Shell. Certyfikat ten potwierdza, że Centrum Południe zostało zaprojektowane i wybudowane według najwyższych standardów, jednocześnie spełniając wymogi zrównoważonego i przyjaznego środowisku budownictwa. Z kolei budowa drugiego etapu kompleksu, obejmującego 21 500 mkw., rozpoczęła się pod koniec lipca i ma być gotowa w czwartym kwartale 2022 roku. Teraz ten innowacyjny projekt biurowy zyskał kolejnego najemcę.

– Cieszymy się, że możemy stworzyć we Wrocławiu nasze nowe Centrum GBS, które przyciąga do siebie wysoko wykwalifikowanych, wielojęzycznych i utalentowanych pracowników działających w dobrze rozwiniętym i prężnie funkcjonującym ekosystemie. W pierwszych miesiącach działalności, postawiliśmy sobie za cel stworzenie nowoczesnego biura według naszych potrzeb, dlatego wybór odpowiedniej lokalizacji był jednym z priorytetów. Szukaliśmy biurowca, w którym na pierwszym planie stoi zrównoważony rozwój i dobrostan środowiska, dobre samopoczucie pracowników oraz inteligentne technologie. Jesteśmy przekonani, że Centrum Południe, zaawansowany budynek Skanska, jest najlepszym wyborem, aby zapewnić naszym pracownikom najwyższy poziom komfortu i bezpieczeństwa – mówi Fatih Ozturk, Head of GBS Center Poland & Managing Director Boehringer Ingelheim Business Services Poland Sp. z o.o.

