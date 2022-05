Fasady z aluminium Hydro Circal zastosowano w kompleksie biurowym Lixa

Kluczem do każdej udanej realizacji ponadczasowego miasta jest wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Branża budowlana szybko rozwija swoje praktyki projektowe i konstrukcyjne. Nie dziwi więc fakt, że aluminium i szkło odgrywają coraz większą rolę w tworzeniu nowych form przestrzennych. Możliwości, jakie daje architektom i inżynierom, sprawiają, że mogą oni tworzyć nawet najbardziej niestandardowe konstrukcje i wizje.

Nowa generacja aluminium

W przeciwieństwie do innych materiałów, aluminium można w całości poddać recyklingowi bez utraty jego jakości i właściwości fizycznych. Szacuje się, że na całym świecie istnieje 200 mln ton przedmiotów aluminiowych, które można w pełni wykorzystać pod koniec ich cyklu życia. Hydro wykorzystuje ten proces do zastąpienia wydobycia boksytu (rudy, z której pozyskuje się aluminium) recyklingiem materiałów poużytkowych.

- Nasze produkty nie są wykonane tylko z aluminium. Są wykonane ze zrównoważonego, niskoemisyjnego, cyrkularnego aluminium. Wszystkie nasze zakłady wytłaczania w Europie posiadają certyfikat-ASI. Hydro REDUXA®, gama produktów aluminiowych wykonanych z wykorzystaniem energii odnawialnej, oferuje zaledwie 4 kg CO2 na kg aluminium. To o 54 proc. mniej niż średnia europejska – mówi Hubert Wiśniewski, Country Manager Wicona Polska.

Hydro CIRCAL to najwyższej jakości gama aluminiowa składająca się w co najmniej 75 proc. z aluminium pochodzącego z recyklingu odpadów poużytkowych, tj. wycofanej z eksploatacji stolarki otworowej, takiej jak fasady i okna, które zostały zdemontowane z budynku i w pełni poddane recyklingowi.

Jedno z największych osiągnięć w zrównoważonym rozwoju

Wraz z serią produktów Hydro CIRCAL 75R Wicona oferuje najbardziej przyjazne dla środowiska produkty aluminiowe w budownictwie. Hydro CIRCAL 75R to materiał certyfikowany przez DNV-GL, niezależną instytucję, która gwarantuje, że 75 proc. materiału pochodzi z poużytkowego aluminium, czyli aluminium, które osiągnęło koniec swojego cyklu życia. Jest to jedno z największych osiągnięć ostatnich lat, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój na rynku budowlanym. Fakty mówią same za siebie: średnia europejska emisji CO2 na kg aluminium wynosi 8,6 kg CO2.

Na całym świecie średnia ta to aż 18 kg CO2 na kg aluminium. W przypadku Hydro CIRCAL 75R liczba ta spada do około 2,0 kg CO2 na każdy kg aluminium, co stanowi najniższą emisję CO2 na rynku.

Obieg zamknięty życia aluminium Hydro Circal

Od 2018 roku na całym świecie zrealizowano ponad 300 projektów z użyciem Hydro CIRCAL, które pozwoliły zaoszczędzić ponad 28 kiloton CO2 – co odpowiada rocznej emisji dwunastu tysięcy samochodów. Wśród nich znajduje się warszawski kompleks biurowy Lixa. Inwestorem kompleksu jest firma Yareal Polska. Wicona dostarczyła tu fasady w systemie WICTEC 50 i WICTEC 50FP, okna: WICLINE 75 evo i WICLINE 75 evo z klapą wentylacyjną oraz drzwi: WICSTYLE 75 evo.

Kompleks biurowy Lixa powstaje w sąsiedztwie Ronda Daszyńskiego na bliskiej Woli, w okolicy która w ostatnich latach przejęła rolę warszawskiego centrum biznesowego. Docelowo w ramach Lixa powstanie 77 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Inwestycja spełnia wymagania ekologicznego budownictwa, zgodnego z certyfikacją BREEAM na poziomie Excellent i wyróżnia się architekturą. W ramach inwestycji powstanie też pieszy pasaż pomiędzy budynkami Lixa, przypominający otwartą przestrzeń publiczną, wybudowaną przez dewelopera przed innym biurowcem - Nowogrodzka Square.

Lixa stawia na recykling

Budynek pokrywają efektowne szklane fasady wykonane w co najmniej 75 proc. z aluminium pochodzącego z recyklingu (złomu poużytkowego). Oznacza to, że produkty, które osiągnęły kres żywotności, zostały przywrócone do obiegu przez recykling i ponownie użyte w budynku. To nie tylko oszczędza energię. Generuje również znacznie mniejszy wpływ na środowisko.

- Projekt obiektu Lixa od początku zakładał zastosowanie rozwiązań i materiałów o niskim śladzie węglowym. Fasady wykonane ze stopu aluminium Hydro CIRCAL, z najniższym na świecie śladzie węglowym na poziomie 2,3 kg CO2 na kilogram aluminium, idealnie wpisywały się w ten projekt. Dostarczyliśmy tu 120 ton niskoemisyjnego aluminium, oferując fasady o minimalnym śladzie węglowym, a możemy sprostać jeszcze większym wymaganiom rynku dotyczącym zrównoważonych rozwiązań - podkreśla Hubert Wiśniewski.

- Wicona, podobnie jak inne marki grupy Hydro, opracowuje swoje produkty z myślą o cyklu życia w obiegu zamkniętym i są zgodne z zasadami filozofii Cradle-to-Cradle. Oznacza to, że produkty są wykonane ze znanych elementów, które są łatwe w demontażu celem stworzenia nowych produktów (proces zwany „upcyklingiem”) zarówno w cyklach biologicznych, jak i technicznych - dodaje.

- Działamy w kierunku stworzenia okien, drzwi i fasad w 100 proc. nadających się do ponownego przetworzenia. Nasze nadające się do recyklingu materiały i produkty obiegu zamkniętego mają certyfikaty EPD oraz spełniają międzynarodowe normy i regulacje, takie jak BREEAM, LEED, DNGB i inne podobne certyfikaty budowlane – podsumowuje Hubert Wiśniewski.