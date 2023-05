Wielkie kłopoty Mennica Legacy Tower. Banki kredytujące budowę biurowca Mennica Legacy Tower w Warszawie grożą, że na dniach złożą wniosek o upadłość jej właściciela - spółki Mennica Towers GGH MT - pisze pb.pl.

Konsorcjum banków w listopadzie 2022 r. wypowiedziało wart ok. 105 mln euro kredyt na budowę biurowca Mennica Legacy Tower w Warszawie.

Do końca maja 2023 r. banki poczekają na wyjaśnienie sporu właścicielskiego w grupie Golub GetHouse zarządzającej biurowcem - chodzi o konflikt między Cezarym Jarząbkiem a Philipem i Johnem Radziwiłłami. Potem złożą wniosek o upadłość spółki Mennica Towers GGH MT.

MT GGH MT to joint venture Golub GetHouse, reprezentowanej przez GGH PF Project 3 GGH Management oraz spółki-córki giełdowej Mennicy Polskiej kontrolowanej przez Zbigniewa Jakubasa.

Mennica Legacy Tower znajduje się przy zbiegu ulic Prostej i Żelaznej.

Mennica Legacy Tower składa się z dwóch budynków biurowych – 133-metrowej wieży oraz sąsiadującego 36-metrowego budynku zachodniego.

Kompleks znajduje się na terenie dawnej siedziby Mennicy Polskiej i oferuje 65 630 mkw. powierzchni całkowitej na wynajem.

Głównym najemcą wyższego budynku jest mBank.

Konsorcjum mBanku, Santander Banku i Banku Ochrony Środowiska w listopadzie 2022 r. wypowiedziało wart około 105 mln euro (475 mln zł) kredyt udzielony na budowę biurowca Mennica Legacy Tower w Warszawie. Teraz pojawiło się ultimatum: albo do końca maja 2023 r. wyjaśni się, kto ma prawo do reprezentowania MT GGH MT, choćby przy spłacie kredytu budowlanego i zastąpieniu go inwestycyjnym, albo kredytodawcy złożą wniosek o upadłość MT GGH MT - pisze pb.pl.

mBank jest też głównym najemcą Mennica Legacy Tower.

MT GGH MT to joint venture Golub GetHouse, reprezentowanej przez GGH PF Project 3 GGH Management (GGH PF3) oraz spółki-córki giełdowej Mennicy Polskiej kontrolowanej przez Zbigniewa Jakubasa, jednego z najbogatszych Polaków.

Choć obaj wspólnicy mają po 50 proc. akcji w MT GGH MT, to grupa GG odpowiada za zarządzanie MLT. A to w warunkach przedłużającej się wojny między Cezarym Jarząbkiem a Philipem i Johnem Radziwiłłami powoduje kłopoty - pisze pb.pl.

Mennica Legacy Tower. fot. mat. prasowe

W Wieży mBank – tak budynek nazwali pracownicy – bank zajmuje 21 z 28 pięter biurowych.

